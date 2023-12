Auto finisce in un canale nel Veneziano, 3 le vittime accertate

Sono tre le vittime accertate dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Portogruaro (Venezia), dove un’auto è finita nel canale Reghena, dopo aver sfondato il guardrail.

L’incidente

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno proseguito a lungo a scandagliare il corso d’acqua perché, inizialmente si pensava ci fosse un quarto passeggero a bordo. Le salme recuperate, ancora tutte nell’abitacolo della berlina, sono quelle di due ragazzi ventenni e di una ragazza loro coetanea. È ancora in corso l’identificazione delle vittime morte nell’incidente avvenuto la scorsa notte a Portogruaro, dove un’auto è finita in un canale. Secondo una prima ricostruzione, la vettura – una Bmw nera – proveniva da Viale Venezia, in Borgo Sant’Agnese, quando nell’affrontare una curva è andata dritta, sfondando il guardrail e precipitando nel fiume Reghena. I sommozzatori stanno scandagliando il corso d’acqua alla ricerca di quella che potrebbe essere una quarta vittima, di cui al momento non vi è certezza.