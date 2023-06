Autonomia, Conte (Lega): “Il disegno di legge adottato in Commissione al Senato è un deciso passo avanti per l’obiettivo sognato dai veneti”

“L’adozione da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato del disegno di legge del Ministro Roberto Calderoli sull’autonomia è un altro passo in avanti della nostra Regione verso il traguardo sognato da tutti i Veneti. Si tratta di un disegno di legge che è in linea con le promesse prese dal Governo e va dato merito non solo al Ministro ma anche al Presidente Luca Zaia che su questo tema sta mettendo tutto il suo impegno affinché si arrivi finalmente al raggiungimento di un obiettivo che mai come ora è stato prossimo ad essere concretizzato”.

Merito di Zaia e Calderoli

“In Italia, a contrastare questo grande progetto, sono rimaste solo delle piccole ed isolate sacche di resistenza, come quella della CGIL. La sua raccolta firme è un tentativo di retrospettiva di fermare la più grande riforma del Paese ed è destinato a fallire perché va contro non solo agli interessi del Veneto ma dell’intero Paese”. A dirlo è l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte eletta nella Circoscrizione Nord-est.