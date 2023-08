Autonomia, la Lega avverte i “Fratelli”

Sarà che è tempo di ferie e voglia di polemizzare ce n’è poca, ma lo «sgambetto» di Fratelli d’Italia sull’autonomia è piaciuto ben poco ai leghisti veneti. Passi, si fa per dire, il rinvio del voto in commissione al Senato a settembre, ma che a Roma gli alleati adesso “riscrivano” il disegno di legge del ministro Calderoli allungando ulteriormente i tempi, è risultato alquanto indigesto alle latitudini venete. Le letture più bonarie dell’iniziativa meloniana sono di una “contropartita” e cioè alzare il prezzo sull’autonomia differenziata per ottenere in cambio qualcos’altro, con il presupposto che, una volta raggiunta l’intesa, il discusso emendamento verrebbe ritirato. Resta il fatto che la proposta di modifica c’è e piace soprattutto all’opposizione di centrosinistra perché i Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, nella nuova scrittura di Fratelli d’Italia verrebbero dettagliati non più con un semplice Dpcm, come appunto voleva Calderoli, ma con decreti legislativi, cioè passando per il Parlamento. E con un arco temporale, peraltro, non risicato: “entro 24 mesi”. È così che, pur senza tirare troppo la corda, i mugugni emergono.

Commenti

«Come sempre, ogni partito è libero di proporre emendamenti, ma poi la quadra va trovata in maggioranza. E questo Governo, nella sua agenda politica, prevede a chiare lettere l’attuazione dell’autonomia – dice il segretario della Lega-Liga veneta, Alberto Stefani -. Noi siamo rimasti: prima si arriva al traguardo, nella maniera più lineare possibile, meglio è». E non è un caso che Stefani citi la “coerenza”, qualità di cui si fregiavano i Fratelli ai tempi del governo Draghi.

L’avviso

Anche il presidente dell’intergruppo Lega-Liga in consiglio regionale del Veneto, Alberto Villanova, avverte: «Sgambetti innocenti sono un gioco rischioso per il futuro dell’Italia». E spiega: «La definizione dei Lep è la fase più delicata nel processo della riforma dell’autonomia, lo sapevamo prima di questo emendamento. La Schlein, insieme a chi preferisce uno Stato ottocentesco a un Paese moderno, rivendica qui la sua linea Maginot. È la storia di uno Stato centrale che in pochi decenni ha accumulato oltre 2.500 miliardi di euro di debito pubblico e chi oggi si oppone o rallenta l’autonomia delle Regioni si pone sullo stesso piano di chi col pugno chiuso rimpiange l’Urss». Però l’emendamento sui Lep arriva da FdI, mica da Mosca: fuoco amico? «C’è chi vorrebbe legittimamente approfondire e comprendere meglio i Livelli essenziali di prestazione, i Lep sono il cuore dell’autonomia e il punto di caduta, visto che ci sono interi territori regionali che, su trasferimenti e sussidi, campano da decenni. Abbiamo però grande fiducia: ogni ostacolo delle opposizioni e ogni trappola verrà superata. L’autonomia, per i Veneti, è il banco di prova dove si misureranno tutti i movimenti politici per il bene del nostro Paese».

Si cerca di calmare le acque

Il senatore e coordinatore veneto di FdI, Luca De Carlo, continua ad assicurare: «L’emendamento sui Lep presentato da Alberto Balboni, presidente della commissione Affari costituzionali a palazzo Madama, rafforza il ruolo del Parlamento ed è stato concordato con il ministro Calderoli. E non è vero che allungherà i tempi: il limite temporale vale solo per chi deve fare slogan. L’autonomia – rimarca De Carlo – è un obiettivo di legislatura: entro la fine della legislatura avremo l’autonomia». Quindi: 2027. Basterà per placare i leghisti? Ieri il ministro Calderoli ha scandito: «Io non mollo. Personalmente ho fornito tutti gli approfondimenti, gli studi, le analisi fatte dal comitato tecnico che hanno portato alle individuazioni di quali delle 23 materie che possono essere oggetto di trasferimento Hanno una riferibilità ai Livelli essenziali delle prestazioni». Ma se in Veneto il rinvio del voto a settembre è visto come un ulteriore freno, le proteste dei contrari all’autonomia differenziata proseguono: la Cgil e un numero di associazioni stanno preparando una manifestazione nazionale per il 7 novembre nella capitale.