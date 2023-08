Autonomia, la Lega sfida FdI

Finite le vacanze, ricominciano le “ostilità” sull’autonomia tra alleati? Ieri il presidente dell’intergruppo Lega-Liga in consiglio regionale del Veneto, Alberto Villanova, ha depositato una risoluzione per chiedere «la celere approvazione della riforma dell’Autonomia». E che i destinatari siano gli alleati di Fratelli d’Italia è evidente: «La discussione parlamentare finalizzata a migliorare il testo del nostro ministro Calderoli è positiva – dice Villanova -. Se però questa diventa un pretesto, per qualcuno, per tirare il freno a mano, a noi non sta bene».

Il dubbio

Di qui la risoluzione, praticamente una sfida: quando il documento arriverà in aula a Palazzo Ferro Fini, i cinque consiglieri regionali di FdI lo voteranno o no? L’antefatto risale ai primi di agosto, quando il presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, Alberto Balboni, che è di Fratelli d’Italia, presenta assieme all’ex ministro Maria Stella Gelmini (Azione), un emendamento che riscrive completamente l’ articolo 3 del ddl Calderoli. Con una novità non di poco conto: mentre il ministro leghista aveva previsto che i Lep venissero determinati con Dpcm, cioè con un decreto del premier, FdI chiede i decreti legislativi – da adottare entro 24 mesi – con conseguente passaggio nelle commissioni parlamentari. E dunque tempi più lunghi, anche se il senatore e coordinatore veneto di FdI Luca De Carlo l’ha escluso: «L’emendamento del presidente Balboni concordato con il ministro Calderoli rafforza il ruolo del Parlamento senza ritardare l’iter».

Il testo

Sarà, ma in Veneto i leghisti non sembrano così convinti. Tant’è che ieri, alla riapertura di palazzo Ferro Fini dopo la chiusura ferragostana, Villanova ha depositato la risoluzione. «La riforma dell’Autonomia è la priorità assoluta per i veneti – ha detto -. Non c’è un minuto da perdere, il 2024 può e deve essere l’anno giusto per concludere l’iter parlamentare. Per questo ho depositato una risoluzione in Consiglio regionale del Veneto per chiedere al Governo di accelerare. I rallentamenti non fanno bene a nessuno, né al Veneto, né all’Italia». Villanova non cita direttamente FdI né l’emendamento a firma Balboni, ma il riferimento è chiaro. Ora resta da capire quando il provvedimento arriverà in aula per essere votato. E siccome una “risoluzione” è un mero atto politico, a quel punto l’attenzione si sposterà su FdI.