Autonomia: Regione Veneto inaugura sito dedicato

È accessibile all’indirizzo autonomia.regione.veneto.it il nuovo Portale della Regione Veneto interamente dedicato all’Autonomia. Un sito Internet – annunciato dal Presidente, Luca Zaia, lo scorso 23 dicembre – concepito per essere il riferimento on line sul tema per tutti coloro sono interessati ad approfondimenti o anche solo a conoscere meglio il progetto di riforma basato sul regionalismo differenziato.

Il portale

Il portale è accessibile nella sua prima veste che, progressivamente, sarà aggiornata e implementata in tutte le sezioni. Il cittadino troverà, infatti, spazi dedicati alle notizie, alle tappe principali dell’iter di riforma, ai dati relativi ai profili finanziari e giuridici, corredati da documenti, grafici e analisi. Potrà, inoltre, accedere ad apposite aeree pensate per trovare risposte alle domande più frequenti e consultare gli atti ufficiali. Un’area riservata, poi, specifici approfondimenti progettuali saranno a disposizione dei tecnici, dei componenti la delegazione trattante, membri dei tavoli di lavoro.

Zaia

“L’autonomia rappresenterà per questo Paese un nuovo Rinascimento – sottolinea il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia -. È una riforma, infatti, anche culturale che segnerà una rinascita che non riguarda soltanto le dinamiche istituzionali. Sentiamo la responsabilità di questo progetto sul quale abbiamo investito molto perché ci crediamo consapevoli che è la vera alternativa. Il nuovo portale è lo spazio di riferimento per tutti coloro vogliano capire di più, informarsi e seguire il lavoro verso il raggiungimento dell’autonomia”.