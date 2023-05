Autonomia: Zaia, far uscire la bozza una mossa da disperati

“Se è stata programmata da qualcuno è stata una mossa da disperati”: così il presidente del Veneto Luca Zaia risponde alla domanda se la bozza sull’autonomia è uscita martedì per sbaglio o se qualcuno ha voluto farla uscire. “Dietro a questo non c’è un nome e cognome – aggiunge riferendosi sempre al documento del servizio di bilancio del Senato che è stato divulgato – quindi non sappiamo con chi confrontarci.

Zaia infuriato

In più, se si fanno quelle dichiarazioni in una paginetta – aggiunge – io mi aspetto almeno che abbiano almeno un container di dati, fascicoli, materiale da farci vedere per spiegarci”. Per Zaia “la verità è che i nostri accademici, autorevoli a livello internazionale, dicono l’esatto contrario. Tanto è vero che in quella bozza c’era scritto ‘bozza non verificata’: e allora non pubblicatela”.