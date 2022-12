Autostrada A4, Zaia: “Prorogato lo stato di emergenza tra Quarto d’Altino e Trieste”

“Con un decreto firmato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 lo Stato di Emergenza determinatosi per il traffico e la mobilità sull’autostrada A4 nella tratta tra Quarto d’Altino e Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia”.

La soddisfazione di Zaia

Ne dà notizia il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, al quale l’atto è stato inviato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. “E’ una buona notizia – commenta – che consente di continuare a fare tutto il possibile per risolvere problemi che, nel tratto che coinvolge il Veneto, sono quotidiani e spesso causa di gravi incidenti”. “Colgo l’occasione – conclude Zaia – per ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, si stanno adoperando per garantire giorno dopo giorno più sicurezza e migliore viabilità”.