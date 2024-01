Autovelox e telelaser a Venezia, emendamento a Codice strada

“Ieri la IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato un importante emendamento, presentato anche da Forza Italia, al disegno di legge in materia di sicurezza stradale, riguardante le procedure e le strumentazioni per la verifica del rispetto dei limiti di velocità di navigazione all’interno della laguna di Venezia, per il quale come sottosegretario al Mit mi sono fortemente impegnato”.

Tullio Ferrante

Lo riferisce in una nota Tullio Ferrante (Fi), sottosegretario al Mit. L’emendamento, prosegue Ferrante, “tiene conto dell’unicità dell’ambiente lagunare, introducendo forme di tutela speciali per l’aumento della sicurezza della navigazione e il contrasto all’ingenerarsi di fenomeni di erosione sottomarina delle pareti dei canali connessi all’eccessivo moto ondoso. Il testo approvato, inoltre, sopperendo a un vuoto ad oggi di fatto registrato, punta a introdurre un quadro normativo certo, individuando le apparecchiature utilizzabili per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità nella navigazione, le procedure per la contestazione delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni”. Viene infine contemplata la possibilità di utilizzo di dispositivi di controllo a distanza, come il telelaser, e “l’uso di apparecchiature sperimentali – conclude Ferrante – che dovranno essere preventivamente omologate e che potranno essere utilizzate anche senza la presenza o il diretto intervento degli agenti accertatori, purché con il supporto di sistemi fotografici e videografici”.