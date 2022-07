Autovelox, Musile primo comune per multe: incassa il triplo di Venezia

Gli autoctoni svicolano. I furbi rallentano con selettiva precisione. I distratti inchiodano. Eppure c’è sempre qualcuno che ci casca. L’autovelox resta una delle «punte di diamante» delle entrate comunali derivate dalla viabilità, e i primi a beneficiarne sono spesso i Comuni più piccoli. La classifica è presto fatta. I più remunerati nel 2021 sono stati gli undicimila cittadini di Musile con ben 24 euro (e 15 centesimi) pro capite all’anno. Segue l’Unione dei Comuni della Riviera del Brenta (Dolo, Fiesso, Fossò e Campagna Lupia), con una media di 23,75 euro. E poi c’è lo strano caso di Annone Veneto: il paese non arriva a quattromila anime ma è ai vertici con 23 euro netti, più del doppio di Venezia (9,51 che diventano 11,33 con quelli della Città metropolitana). Soldi tradotti in strade pulite, asfalti brillanti e messa in sicurezza delle strade. O almeno così dovrebbe essere.

Quanto incassano i Comuni

Gli autovelox sono infatti spesso al centro delle polemiche, con i Comuni accusati di badare più alle casse che alla sicurezza delle strade. Proprio per mettere a tacere le malelingue, il ministero delle Infrastrutture ha prima obbligato le amministrazioni a rendicontare le cifre riscosse, poi dallo scorso novembre a pubblicare tutti i dati entro la scadenza del 31 maggio. Si scopre così che a Cavarzere, per esempio, dei 129 mila euro riscossi da multe e infrazioni stradali, ben 107 mila derivano dagli autovelox, senza contare i 39 mila inoltrati dai segnalatori piazzati da Ca’ Corner. A Mira, su 1,3 milioni di euro totali di sanzioni, si registrano proventi da autovelox per 863mila euro. A San Michele al Tagliamento, dove la popolazione è ben inferiore (11.700 abitanti), fioccano multe per 314 mila euro e di questi gli autovelox ne veicolano oltre due terzi (222 mila euro). E via di questo passo. E se il capoluogo Venezia si rivela piuttosto morigerato in termini di riscossione, puntando evidentemente ad altro – su 7 milioni e mezzo ne deve ai vari autovelox, in primis quelli del Ponte della Libertà, via Martiri e davanti al Vega, «solo» 2 milioni e 434mila – c’è anche chi ne ricava pochi «spicci» (Caorle appena 8 centesimi a cittadino, Marcon 20, Noventa di Piave 43) o addirittura chi ha rinunciato del tutto allo strumento. Mosche bianche per la verità, come Scorzè, Stra e Vigonovo. «Certo un autovelox in certi punti ci potrebbe anche stare, ma abbiamo optato su vigili e scatole vuote per fare da deterrente. Non lucriamo sui cittadini», afferma la sindaca di Scorzè Nais Marcon.

Strade pericolose

Altrove invece di autovelox se ne potrebbero mettere pure un po’ di più. Se è vero che Musile ha in assoluto l’introito pro capite più alto in provincia di Venezia, è vero anche che il tratto maledetto della SS14 Triestina in cui è posto continua a mietere vittime e dal 2018 il rilevatore automatico funziona ancora soltanto in un senso, da Venezia in direzione Musile: «La strada è pericolosissima, abbiamo chiesto di mettere un rilevatore anche nel senso opposto ma non esiste un tratto abbastanza lungo che abbia lo stesso limite di velocità – conferma la sindaca Silvia Susanna – servirebbero inoltre degli attraversamenti pedonali. Abbiamo posto queste questioni ad Anas». Il «ricco» esattore della Triestina pare dunque non aver risolto la questione.

I «furbetti» che non pagano

«E poi mica tutti pagano», conferma Alberto Natin, sindaco di Campagna Lupia. «In merito agli autovelox, c’è anche da dire che noi amministratori siamo obbligati a spendere i fondi solo in manutenzioni e messa in sicurezza delle strade – continua Susanna – Le regole inoltre ci impongono un accantonamento dovuto ai crediti di dubbia esigibilità, quindi non tutti gli introiti finiscono direttamente nelle casse del Comune. Insomma, non è tutto “rose e fiori” come sembra».