Azienda veneta regala bonus carburante di 200 euro a operai

Un bonus carburante di 200 euro per tutti i lavoratori. E’ la risposta che la Tmb, azienda metalmeccanica che opera principalmente nel settore dell’automotive, con quasi mille di dipendenti tra gli stabilimenti di Ceregnano e di Monselice, in Veneto, ha voluto dare alle esigenze dei lavoratori, grazie ad un accordo con la Rsu. L’intesa si colloca nell’ambito delle misure previste dal cosiddetto “decreto energia”, in base al quale il bonus carburante viene erogato dai datori di lavoro privati ai dipendenti esclusivamente su base volontaria.

La norma

La norma prevede inoltre che la scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio possa essere effettuata anche ad personam e senza necessità di un preventivo accordi contrattuale. Grazie all’accordo tra azienda ed Rsu, l’importo massimo di 200 euro sarà erogato a tutti i dipendenti. “Anche in questa occasione la Rsu-Fim ha avuto un determinante ruolo nel motivare ed argomentare la richiesta a favore dei colleghi di lavoro”, sottolineano Vanni Sattin, Tonino Zambello, Cristiano Rizzato e Angelo Carraro, Rsu-Fim. “La Tmb spa si è dimostrata sensibile e disponibile nell’accogliere la nostra richiesta e per questo la ringraziamo pubblicamente” concludono.