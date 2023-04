Balneari, Conte (Lega): sentenza corte Ue non cambia priorità governo, nostre spiagge non si svendono

“La sentenza di oggi della Corte di giustizia dell’Ue non aggiunge nulla di nuovo. Sappiamo qual è la posizione di Bruxelles, ma Bruxelles sa anche bene qual è la posizione del governo: le spiagge degli italiani non si svendono. Occorre trovare una soluzione che, nel rispetto del diritto europeo, non finisca per punire un comparto già duramente colpito dalla crisi del Covid, e che è centrale per la tenuta economica dei nostri territori e per l’intero settore turistico”.

La situazione in Veneto

“Amministrazioni come la Regione Veneto hanno già avanzato proposte in tal senso. Bisogna premiare l’expertise di chi in questi anni ha investito e maturato esperienza e competenza, dando un contributo fondamentale allo sviluppo turistico del territorio, ma anche alla tutela del demanio marittimo”. Lo ha detto Rosanna Conte, eurodeputata della Lega, in merito alla sentenza della Corte di giustizia dell’Ue che ha ritenuto illegittima la proroga automatica delle concessioni balneari decisa dal Comune di Ginosa, in Puglia, nel 2020″.