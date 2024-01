Balneari, Zaia: «Il Veneto ha già avviato le gare, c’è una legge che va bene all’Europa»

«Credo che le parole della premier sull’Autonomia segnino un momento storico per questo Paese. Un fatto che potrà essere valorizzato anche in Europa». Luca Zaia sta raggiungendo il Panevin di Arcade, uno dei grandi falò con cui si festeggia la befana in Veneto. Da anni è lui ad accenderlo, ma questa volta c’è un motivo di soddisfazione in più. Anzi, due: la formula con cui il Veneto sta procedendo alle concessioni balneari fa ben sperare per il chiudersi di una vicenda che si trascina ormai dal 2006.

Momento storico

A fine 2022, il nuovo governo avvia i Livelli essenziali di prestazione (Lep), nel febbraio 2023 la legge Calderoli sancisce i principi generali dell’Autonomia, che dal 16 gennaio approderà all’aula del Senato. Le parole di Giorgia Meloni sono la vera ciliegina sulla torta: sono quelle che mettono la parola fine al centralismo in questo paese. Il governo, alla luce della parole della presidente del Consiglio, può considerare l’Autonomia non una partita soltanto italiana, ma un riforma da spendersi a livello europeo e internazionale. Questo è un plus: siamo talmente assuefatti al dibattito domestico che non ci rendiamo conto che è un valore più ampio».

Germania

La Germania ha un’autonomia che noi ci sogniamo nelle migliori nottate. Noi puntiamo lì. Modernità ed efficienza per aiutare questo paese a liberarsi dai luoghi comuni. Quel “tanto gli italiani…” che non ci aiuta in alcuna trattativa. Il governo può davvero spendersi l’Autonomia come un nuovo corso. E per questo io spero in un ulteriore segnale

Concessioni balneari. In Veneto stanno partendo

Questione spinosa. Da un lato il punto di vista europeo ha un principio comprensibile. Dall’altro, l’Europa non è tutta uguale: la connessione tra canoni demaniali e turismo non è la stessa da noi e in nord Europa. Il peccato originale della direttiva Bolkenstein è che non è un abito sartoriale probabilmente non lo potrà mai essere. Il Veneto è la prima regione turistica d’Italia con 73 milioni di presenze e 18 miliardi di fatturato. Di queste presenza, 32 milioni si devono ai 140 km di costa con 633 concessioni di canone demaniale balneare che fruttano 10 milioni di euro. Quello che spesso si dimentica è che a Jesolo o Bibione trovi i vecchi che sono andati lì a bonificare le paludi, quando ancora là c’era soltanto la malaria. Gente che ha strappato dal nulla questa terra. Il riconoscimento di questo valore non è facile».