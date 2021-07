Balzo dei contagi Covid in Veneto: 600 in 24 ore

Forte balzo dei dati Covid in Veneto, con 600 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Non si registra invece alcun nuovo decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale 429.388, quello delle vittime è invariato a 11.629.

I dati

I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 7490 (+452) I dati clinici vedono un calo dei ricoveri in area medica, 239 (-2), e un aumenti dei pazienti in terapia intensiva, 20 (+3).

La nuova ordinanza

«Alla luce degli sviluppi della diffusione nel mondo dei contagi da variante D del Covid ho firmato una nuova ordinanza che istituisce misure di controllo e sicurezza per chi arriva negli aeroporti veneti». Ne dà notizia il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, «Si tratta di un’attività prudenziale – specifica – che riguarda in particolar modo alcuni Paesi europei per i quali l’Ecdc, l’European Centre for Disease Prevention and Control, segnala delle criticità.