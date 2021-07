Balzo dei contagi Covid in Veneto: più 250 in 24 ore, non accadeva da maggio

Decisa impennata dei contagi nelle ultime 24 ore in Veneto, con 254 nuovi positivi al virus SarsCov-2, e un decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione, che aggiorna 426.743 il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia, e a 11.623 quello delle vittime. Un aumento dei casi sopra quota 250 (ieri il report era +76) non si registrava dalla fine di maggio, e nelle settimane il dato quotidiano era rimasto spesso sotto quota 100. Si muove leggermente anche la situazione clinica, con 233 ricoverati (+5) nei reparti non critici e 16(+1) nelle terapie intensive.

«Gli assembramenti danno il loro effetto. Dobbiamo vaccinarci»

Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta la la crescita dei positivi al Covid in regione, 254 delle ultime 24 ore . Su 25.927 tamponi effettuati, l’incidenza è dello 0,97%. Positivi, che tiene a precisare «sono tutti asintomatici». Ma se il numero dovesse crescere in Italia «in modo pauroso – avverte – si rischia di chiudere un paese in quarantena. Direi di osservare un po’ di prudenza e solo così ne veniamo fuori». Zaia sottolinea che, per via della variante Delta, «oggi ci si infetta con più velocità, ma si rischia di meno di essere ricoverati in ospedale». Inoltre, dai dati in possesso della Regione, emerge che i casi positivi si registrano fra ragazzi tra i 22 e 23 anni in Veneto; sono ragazzi che si sono spostati per viaggi o hanno frequentato delle feste. Nella fascia di età 15-24 il contagio è in aumento. Dei sei ricoveri registrati nelle ultime 24 ore in Veneto tre sono in terapia intensiva riguardano altrettanti cinquantenni non vaccinati. «Ad oggi tocchiamo con mano che il vaccino è qualcosa che funziona»

Le proiezioni

«Abbiamo proiezioni su tassi di ospedalizzazione a oggi più bassi del passato, ma abbiamo anche la certezza che se spingessimo con vaccinazione potremmo abbassarli ancora di più visto che non abbiamo traccia d’infezioni nei vaccinati, se non minimali». Sulla situazione a livello nazionale ed europeo è intervenuto anche il professor Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia padovana: “I contagi sono vicini al raddoppio di settimana e saliranno a questo ritmo ancora per un mese, poi tutto dipenderà da quanto terrà la barriera dei vaccinati con due dosi e dei guariti”.