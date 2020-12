Bandiera Gialla per Zaia

Il Veneto supera l’esame settimanale del ministero della salute e scongiura così il blocco della mobilità entro i confini comunali e la chiusura h24 degli esercizi pubblici. La circostanza parrebbe stridere rispetto all’inquietante entità di contagi e decessi – tali da indurre l’Istituto superiore di sanità a includere la nostra regione nella classe di rischio «alto» accanto ad Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e provincia di Trento – ma al riguardo Luca Zaia è perentorio nell’esibire l’avvenuto calo dell’indice di trasmissione del Covid. «Il nostro Rt è sceso sotto l’1, siamo a 0. 92, lontani dal grado arancione. Ribadisco: non contano le cifre assolute ma il rapporto tra infezioni scoperte e tamponi eseguiti; nelle ultime ventiquattr’ore, ne abbiamo effettuati 56. 430, tra molecolari e antigenici, intercettando 3.883 positivi, con un’incidenza del 6, 88% che suggerisce una diffusione reale nella popolazione vicina al punto percentuale».

Non calano i decessi

E il corredo di ricoveri e vittime? «Non abbiamo mai minimizzato l’entità del rischio, ribadiremo fino alla nausea l’appello al rispetto delle regole e in materia di sicurezza siamo stati più stringenti del Governo. Però non accettiamo graduatorie lontane dalla verità: il nostro testing giornaliero equivale a quello settimanale di altri, non paragoniamo la Ferrari a una Cinquecento. Su questo versante esigiamo maggiore trasparenza da Roma». Allo scopo, in mattinata, il capo del dipartimento prevenzione ha trasmesso una lettera al presidente del’Iss Silvio Brusaferro e al dicastero retto da Roberto Speranza: «Ci sono discrepanze eccessive nei parametri adottati, chiediamo completezza ed omogeneità nella diffusione dei dati di tutte le regioni, sia per migliorare l’attività di profilassi che per garantire un’informazione corretta ai cittadini», le parole di Francesca Russo; l’allusione corre in particolare al computo dei tamponi eseguiti: «Dopo la validazione ministeriale e il pieno sostegno dell’Oms è incomprensibile escludere i test rapidi dalla statistica».

Un errore?

In proposito, però, c’è chi ne contesta il margine d’errore. Così l’eurodeputata Alessandra Moretti (Pd) chiede che al personale sanitario siano riservati esclusivamente test molecolari (ritenuti più affidabili) e analogo invito giunge da Anna Maria Bigon e Francesca Zottis, consigliere dem a Palazzo Ferro Fini. «Le positività sfuggite», è la replica abituale «riguardano esclusivamente cariche virali talmente modeste da escludere ogni pericolo di trasmissione e risultare quindi ininfluenti ai fini della profilassi».

Interviene Russo

Ma torniamo al fatidico Rt, che in realtà – puntualizza Russo – presenta tre tipologie e altrettanti valori: «Il primo riguarda solo i sintomatici, che hanno capacità di contagio maggiore, ed è determinante nella collocazione in fascia: nel Veneto oggi siamo a 0,91. Poi esiste un Rt “aggiustato” (1,01), più stabile, che valuta l’andamento bisettimanale. Il terzo è calcolato sull’ospedalizzazione e include tutti i pazienti sintomatici ricoverati: non viene mai pubblicato, per noi vale 0, 92». Ancora, prende corpo l’ipotesidi un “bacino epidemiologico del Nordest” esteso a Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Carinzia, Slovenia: «I microbiologi che sequenziano il virus hanno colto forti analogie, incluse alcune mutazioni genetiche rispetto alla prima ondata e alla stagione estiva, l’Istituto Zooprofilattico sta conducendo un’indagine al riguardo», rivela Zaia. Che dalla “zarina” della prevenzione attende un focus aggiornato in vista di ulteriori misure di contenimento.