Banksy, M9 ritira le presunte opere false dopo gli esposti in procura

«Dismaland 3D Rat», il topo che guarda il mondo da un paio di occhiali 3D, e «Dismaland Monkey Tnt», la scimmia che sta per saltare sopra un detonatore, sono stati rimossi dalla mostra «Banksy. Painting walls» ospitata al museo M9 di Mestre (Venezia) dopo che il noto critico d’arte romano Stefano Antonelli ha presentato un esposto in procura dichiarandoli «falsi Banksy».

Le riproduzioni

«Sono due riproduzioni — afferma Antonelli — che dovrebbero essere state acquistate durante un’asta organizzata dalla casa Gigarte che si è svolta il 24 ottobre scorso alle 17, durante la quale sono stati venduti tutta una serie di falsi provenienti da una centrale di falsificazione, la Dismaland Souvenir». È questa la convinzione che ha portato uno dei massimi esperti in Italia dello street artist britannico Banksy a segnalare alla procura le due opere fino a ieri esposte all’M9 di Mestre.

Solo temporaneamente

Per questo lunedì pomeriggio il museo ha deciso di ritirare dall’esposizione le due opere per consentire ai carabinieri del nucleo patrimonio artistico di Venezia che stanno lavorando sul caso di effettuare gli accertamenti. «Sono state ritirate soltanto temporaneamente e in via preventiva per consentire eventuali accertamenti — sottolinea M9 —. Il Museo precisa altresì che ad oggi non sono stati notificati atti di alcun genere da parte delle autorità competenti». Lo street artist britannico è seguito da un’agenzia, la Pest Control Office Ltd., che verifica e autentica ogni sua opera e che, stando alle dichiarazioni di M9, avrebbe certificato tutto ciò che è stato esposto alla «Banksy. Painting walls». Saranno proprio queste certificazioni a decretare se l’esposto sarà archiviato senza seguiti o se le incongruenze saranno tali da portare al sequestro delle opere.

Le opere

Entrambe realizzate su quadrato di cartone con la tecnica della vernice spray spruzzata su uno stencil, erano state inserite nel catalogo della mostra come souvenir acquistabili durante il Dismaland, un evento organizzato da Banksy dal 21 agosto al 27 settembre 2015 in Inghilterra presso un lido marittimo in disuso da lui trasformato in un «parco diverti-menti anti-Disneyland non adatto ai bambini». Al loro fianco era esposto anche uno dei gilet indossati in quei giorni dagli addetti all’evento ed altre «opere» non direttamente attribuibili alla mano dell’artista, ma tutte comunque certificate dalla sua agenzia, che assieme documentavano gli sviluppi dell’arte di Banksy nel corso degli anni. Stefano Antonelli sostiene però che esistono pochissime opere su cartone attribuibili a Banksy, tutte catalogate e realizzate dal 2000 al 2009 e valutate attorno ai 2 milioni e mezzo di euro, nessuna delle quali farebbe parte del catalogo della mostra di M9. «Non esistono souvenir che riportino una firma — sottolinea — proprio perché altrimenti da semplici souvenir diventano falsi d’autore. Sulle due opere esposte a Mestre la firma di Banksy è invece ben visibile, e oltretutto realizzata in modo così grossolano che non può passare inosservata agli occhi di un conoscitore dell’artista. La cosa più grave è che in alcun modo l’associazione MetaMorfosi Eventi, che ha organizzato la mostra, ha sottolineato il fatto che non si trattasse di un autentico, nemmeno nel catalogo».