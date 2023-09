Beni confiscati alle mafie usati per l’accoglienza dei migranti. Pretto (Lega): il coinvolgimento dei Sindaci deve essere imprescindibile

“Prendo atto della decisione della Prefettura di Vicenza di voler dedicare gli immobili confiscati alle mafie all’accoglienza diffusa, tuttavia il mio profondo auspicio rimane quello per cui questi beni vengano utilizzati a beneficio delle nostre comunità per funzioni pubbliche o sociali. Proprio per questo, deve rimanere un punto cardine il coinvolgimento dei Sindaci e delle Amministrazioni locali, che mai devono sentirsi scavalcati in procedure volte a valorizzare un patrimonio tolto alle associazioni malavitose e che deve essere quindi riutilizzato in primis per coadiuvare quanto più possibile lo sviluppo economico e sociale del territorio in cui si trovano”.

I beni usati per i migranti

“Il lavoro condotto dal Comitato sull’analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie durante la passata Legislatura è indirizzato in modo specifico a fornire agli amministratori locali le conoscenze e gli strumenti utili per poter essere effettivamente parti attive nel percorso di destinazione dei beni secondo quelli che sono i loro migliori intendimenti, affinché si possano sfruttare in modo efficiente queste risorse che alcuni Comuni si trovano ad avere a disposizione”. Lo dichiara il deputato della Lega Erik Pretto, già Presidente del IX Comitato sull’analisi delle procedure di gestione dei beni sequestrati e confiscati nel corso della XVIII Legislatura.