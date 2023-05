Bernini a Verona, ‘non sono qui per prendere in giro studenti’

“Non sono qui per per prendere in giro gli studenti”. Così la ministra dell’università e ricerca, Anna Maria Bernini, arrivando a Verona per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’ateneo scaligero.

A dialogo con gli studenti

Prima della cerimonia Bernini si è fermata a parlare con gli studenti, che hanno organizzato una mobilitazione nazionale e da quasi due settimane protestano in molte città accampandosi con le tende per protestare contro i caro affitti. “So che qui c’è anche l’Udu – ha aggiunto – mi sono confrontata con loro in molte città, non siete i primi che vedo. Mi fa piacere che siate qui. Non dovevo venire, ma sapendo che c’eravate voi sono venuta”, ha concluso Bernini.