Blitz di Forza Nuova sotto casa Brugnaro

Blitz di Forza Nuova a Mogliano Veneto, sotto casa del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. I militanti hanno appeso uno striscione nella notte tra mercoledì e giovedì e in un comunicato hanno espresso la loro preoccupazione per il degrado che colpisce la città di Mestre.

L’attacco a Brugnaro

“Brugnaro fai canestro, ripulisci la tua città” è il messaggio contenuto nello striscione che invita il numero uno veneziano a occuparsi della situazione in terraferma. Il movimento politico, in un comunicato, chiede: «Pulizia immediata in quelle zone e quartieri di Mestre degradati diventati pericolosi e invivibili. Alcune zone di Mestre sono diventate pericolosamente invivibili, ostaggio di drogati, di spacciatori africani, di clandestini, di irregolari e di sbandati mentre le rapine e le aggressioni non fanno più testo – continua la nota – Spetta a lei signori sindaco decretare interventi contro l’incuria e il degrado del territorio ed emanare regolamenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza urbana. Non basta inaugurare solo rotonde, panchine, piste ciclabili e cartelli stradali, tagliare rametti ed erbetta nei parchi, mettere gli scivoli nei giardinetti ai bambini e stampare i ticket di ingresso a Venezia».

L’antefatto

Giusto martedì scorso i vertici delle forze dell’ordine con l’assessore alla Sicurezza Elisabetta Pesce e il dg dell’Ulss 3 Edgardo Contato hanno incontrato i residenti del quartiere Piave. Il prefetto Michele Di Bari ha annunciato un censimento per bonificare le case dismesse e occupate abusivamente.