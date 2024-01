Bob, aggiudicata la pista, sì all’offerta Pizzarotti. A febbraio via ai lavori. Il sindaco: «Niente errori»

“La notizia del via libera della Commissione aggiudicatrice per il bando della nuova pista di bob di Cortina”, scrive in una nota il sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianluca Lorenzi, “che ospiterà le gare delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, è motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione di Cortina d’Ampezzo.

Il sindaco

Questo annuncio ci riempie di gioia, e siamo entusiasti di vedere la pista di Cortina tornare ad essere una realtà. Questo rappresenta un passo importante verso la realizzazione dell’opera e permetterà di effettuare i test necessari entro marzo 2025, in vista delle Olimpiadi del 2026. Certamente, è essenziale garantire un controllo assiduo del cantiere per evitare errori e problemi durante l’esecuzione di un progetto così importante. Siamo fiduciosi che il Commissario, Ing. Luigi Sant’Andrea, sarà all’altezza della sfida e si impegnerà per garantire che l’opera venga portata a termine con successo entro febbraio 2025. La vigilanza costante e l’attenzione ai dettagli saranno fondamentali per garantire che tutto proceda senza intoppi e che il risultato finale sia all’altezza delle aspettative.

Il progetto a Pizzarotti

Cortina è pronta ad accogliere il mondo degli sport invernali e a contribuire al successo di questa importante competizione internazionale. Siamo grati a tutti coloro che hanno lavorato duramente per rendere questo progetto una realtà, e non vediamo l’ora di vedere la nuova pista da bob prendere forma”.