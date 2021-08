Bollettino Covid di martedì: Venezia +118 in 24 ore

Sale rispetto a ieri il numero dei contagi da Coronavirus in Veneto.

Sono 663 i nuovi casi nelle ultime 24 ore.

Sale anche il numero dei ricoverati, con 19 pazienti in più in area non critica, ora a 125. Rimane invece invariato a 16 il numero dei degenti nei reparti di terapia intensiva.

I decessi

Sono segnalati anche tre decessi nelle ultime 24 ore in Veneto, con un totale di 11.643 vittime della pandemia. Crescono anche gli attuali positivi (+87), che sono 12.747.