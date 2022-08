Bond, addio a Forza Italia

Giornata di passione, in Veneto, per gli aspiranti candidati alle Politiche nello schieramento del centrodestra: le liste, che tutti davano per pronte, fatte e finite, sono rimaste ancora secretate. Questione di poche limature, ha fatto sapere Ignazio La Russa per Fratelli d’Italia che, a quanto raccontano, in Veneto ha già riempito tutte le caselle, solo che per l’ufficialità deve aspettare le altre regioni. Lo stesso dicasi della Lega, dove si attendono i listini del plurinominale. Limature in corso anche per i centristi di Noi Moderati.

Bond lascia

Ma è in casa di Forza Italia che, con pochissimi posti a disposizione e tantissimi aspiranti, per non dire dei traslochi e dei paracadutati, non si riesce a far quadrare i conti. Il tutto con altri addii eccellenti: dopo il ministro veneziano Renato Brunetta, ieri ad annunciare le dimissioni dal partito è stato il deputato bellunese Dario Bond. Ha detto: «Lascio, Forza Italia ha perso l’anima».A dire il vero Bond da un pezzo si era allontanato dal partito, tanto che non risultava neanche nella rosa delle proposte che il coordinamento provinciale ha presentato ai vertici nazionali di Forza Italia. Già critico sulla decisione di staccare la spina al Governo Draghi, Bond adesso ha contestato la scelta di candidare la presidente del Senato, la padovana Maria Elisabetta Alberti Casellati, in Basilicata, per ospitare invece in Veneto l’attuale capogruppo a Palazzo Madama Anna Maria Bernini. «La presidente Casellati resta sempre una veneta a prescindere da dove viene candidata – ha replicato a distanza il coordinatore veneto di Forza Italia, Michele Zuin -. Bisogna capire che i vertici hanno una visione generale e devono tenere conto di molte esigenze». Bond, invece, è di tutt’altra opinione.

Il commento di Bond

«Lo stato di salute del partito in Veneto è pessimo – ha detto Bond -. Ci sono province dove non si farà nemmeno attivismo per la campagna elettorale. Io lascerò il partito. Non ho ancora ufficializzato la mia decisione perché essendo uno dei fondatori non volevo creare problemi. Però così non si può andare avanti». «La mia decisione – ha aggiunto il parlamentare bellunese – nasce da un anno e mezzo a questa parte. Si è perso il rapporto col territorio, Forza Italia è un disco volante gestito da zone remote: Milano, Roma. Tutto il resto sono uova sode, niente in tutto». Quanto alle candidature, per Bond il partito è stato «cannibalizzato»: «Personalmente non ho neanche chiesto un posto, né al Senato né alla Camera, né all’uninominale né al proporzionale. Io questo partito non lo voterò, non c’è più l’anima del territorio».

In FdI

«Manca qualche limatura da fare, che è all’esame finale di Giorgia Meloni. All’85% abbiamo definito le liste da diversi giorni, c’è solo il resto da completare», ha detto Ignazio La Russa. In Veneto sono confermati i quattro parlamentari uscenti Luca De Carlo, Maria Cristina Carretta, Ciro Maschio, Adolfo Urso. Candidature sicure per Carlo Nordio, Raffaele Speranzon, Elisabetta Gardini. Ed è entrato in lizza l’assessore vicentino Silvio Giovine.