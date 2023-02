“Il super bonus 110 % non andava tolto in questa maniera. Ha generato

ricchezza e fatto ripartire l’economia. Siamo d’accordo che ci sono

state delle storture, ma il merito è stato quello di rendere tante

abitazioni della Riviera del Brenta eco sostenibili e ha fatto

aumentare l’occupazione. Questo incentivo va ripensato ma non

bloccato”.

Le parole di Bolzonella

Lo dice Giovanni Bolzonella capo categoria degli edili

dell’Associazione Artigiani “Città della Riviera del Brenta e il

segretario Giorgio Chinellato. L’ Associazione ricorda che a livello

nazionale tra il 2019 e il 2022 ben 2,1 punti di crescita del Pil sono

arrivati dai maggiori investimenti in costruzioni in Italia rispetto

al resto dell’eurozona. Inoltre, tra il quarto trimestre 2019 e il

terzo trimestre 2022 il settore delle costruzioni ha fatto registrare

un aumento di 257mila occupati. “Per noi è importante – spiega

Bolzonella – trovare una soluzione ai crediti incagliati, introdurre

dei miglioramenti inerenti il periodo transitorio e fissare le linee

di indirizzo per il futuro dei bonus”. Poi l’analisi sulla situazione

locale. “In Riviera del Brenta – spiega – hanno lavorato con il

superbonus 110%, circa il 60 %, delle aziende della filiera

dell’edilizia. Le aziende della filiera sono circa 170 nel

comprensorio dei 10 Comuni. Grazie ai tanti lavoro legati al

superbonus la forza lavoro in ogni azienda è aumentata mediamente dal

15 al 20 %”. Ora con lo stop, che di fatto ha dato il governo, il

rischio di un tracollo in termini occupazionali è possibile, ma

Bolzonella non vede tutto a tinte fosche. “In edilizia da anni è

complicato trovare nuovo personale – continua – l’introduzione del

super bonus ha portato le aziende a rimpolpare gli organici che erano

esigui. Questa forza lavoro che era stata assunta per far fronte alle

esigenze del superbonus ora potrà essere usata eventualmente dalle

altre aziende che con l’incentivo non lavoravano”. L’Associazione

Artigiani della Riviera Confartigianato, ritiene urgente, e non più

rinviabile, “l’apertura di un tavolo di confronto con il Governo sul

futuro dei bonus anche alla luce della transizione green legata

all’efficientamento degli edifici in discussione a livello

comunitario. La soluzione della detrazione fiscale al posto della

cessione del credito non è ritenuta sufficiente. Lascerebbe fuori

soprattutto le fasce meno abbienti nel poterla utilizzare”.