Bortolato si ricandida, sfiderà in primis Giacomo Nilandi del Pd

Manca sempre meno alle amministrative di Mogliano Veneto che, da quanto emerso finora, vedranno la sfida tra il sindaco uscente, Davide Bortolato, intorno a cui si è compattato tutto il centrodestra e il segretario del Pd di Mogliano Giacomo Nilandi che ha vinto le primarie contro Tiziana Bau, ex assessore nella giunta Arena e coordinatrice della lista civica Spazio Libero. “Ho l’onore di governare la città di Mogliano da quattro anni e mezzo con una squadra molto unita e preparata e mi preparo a chiedere nuovamente la fiducia dei cittadini con un progetto che guarda al futuro sulla base delle molte iniziative che abbiamo in cantiere” ha detto Bortolato in occasione della presentazione della sua candidatura.

Bortolato

Il sindaco uscente, dopo aver ricordato che il suo mandato è stato segnato da due anni e mezzo di covid, ha tirato le fila dei risultati raggiunti: abbassamento del debito pubblico del 43%, cinque chilometri di nuove piste ciclabili in città, manutenzione di scuole e strade, investimenti nel sociale, aiuti alle società sportive per 738mila euro, mostre che hanno avuto il patrocinio del Ministero della Cultura, incremento degli spazi verdi e attenzione all’ambiente, investimenti sulla sicurezza, digitalizzazione dell’archivio per l’edilizia privata, spostamento del distretto socio sanitario al Gris e 7milioni 100mila euro di fondi dal Pnrr. Tra gli obiettivi di un possibile secondo mandato, una nuova sistemazione per la biblioteca comunale, una nuova piscina, il completamento della Cittadella della Sicurezza e il potenziamento del trasporto pubblico. “Abbiamo migliorato la nostra città e il benessere sociale dei moglianesi e ci mettiamo a disposizione dei cittadini per continuare a farlo” ha concluso il candidato del centrodestra.

Gli appoggi

Ad eccezione di Forza Italia, che ha annunciato il consenso, ma non ha partecipato alla presentazione presenti tutti gli esponenti del fronte moderato: il segretario regionale della Lega Alberto Stefani, quello provinciale Dimitri Coin, il coordinatore provinciale per Fratelli d’Italia Giuseppe Montuori, Coraggio Italia con Raffaele Baratto, l’assessore veneziano alle politiche educative Laura Besio e la vice coordinatrice regionale di Noi Moderati Chiara di Giusto. Ancora, la lista Davide Bortolato, con l’assessore alla comunicazione del Comune di Mogliano Enrico Maria Pavan e la civica “Piazza Civica” con il vicesindaco Giorgio Copparoni.

Alle urne Bortolato dovrà vedersela innanzitutto con Giacomo Nilandi, che ha vinto le primarie del Partito Democratico con 564 voti contro Tiziana Bau si è fermata a 234 preferenze.

L’avversario

“Grazie di cuore a tutte e tutti i volontari e militanti del centrosinistra che hanno reso possibile questa giornata di democrazia. Il nostro obiettivo ora è quello di vincere le prossime elezioni amministrative e riportare il Comune al centro sinistra; per questo fin dcomincerà una lunga e impegnativa corsa tutti insieme come insieme siamo arrivati qui” ha dichiarato a caldo Nilandi che ha dedicato la vittoria a Ugo Bugin, Flavia Salvador e Alessandra Feltrin, sottolineando che alle primarie hanno votato 802 cittadini, quasi quasi il 40 % in più delle ultime primarie nazionali che avevano portato all’elezione di Elly Schlein. “Abbiamo le idee chiare sulla Mogliano che vogliamo, per permettere a tutte e tutti di realizzare le proprie aspirazioni: una città accessibile, dove formare una nuova famiglia. Sostenibile, con meno traffico e cemento. Connessa, tra centro e frazioni. Innovativa, con servizi al passo coi tempi. Solidale, che non lasci indietro nessuno, in cui sentirsi sempre sicuri. Partecipata, per coinvolgere tutte le energie positive nella realizzazione del nostro futuro. Inclusiva, piena di opportunità da cogliere. Laboriosa, con posti di lavoro di qualità” ha scritto su Facebook il segretario del Pd. Insomma, il dado è tratto: non resta che vedere come proseguirà la partita.