Breve storia dell’Ultramaratona “Io Dono Lui Vi-Ve”

Riceviamo e riportiamo. L’ultramaratona Vi-Ve o meglio “Io Dono Lui Vi-Ve”, nasce quasi per caso quando il gruppo Fidas donatori di sangue di Monticello Conte Otto (Vi) decide di sponsorizzare con delle magliette un gruppo di “runners” del paese. La proposta viene fatta da Cristina e Lorena Fortunato al consiglio direttivo Fidas nel 2015. Entusiasti delle cosa, il consiglio approvò unanime. Dentro questo gruppo di runner, correva anche un’ultramaratoneta tal Lelio Zocche che amico di lunga data dell’attuale presidente Fidas Monticello Conte Otto Flavio Corà, lo invitò per un caffè a Venezia. Il presidente non comprese subito la metafora del gesto in quanto Lelio intendeva farlo di corsa. Il Presidente Corà propose allora l’iniziativa al consiglio direttivo che accettò la sfida. Mancava però un aggancio a Venezia e cosi il presidente Corà si interessò presso Fidas Vicenza se c’era la possibilità di avere un’aiuto da qualche sezione della Fidas Veneziana. Fidas Vicenza segnalò come contatto la Fidas di Venezia con sede a Spinea nella persona del presidente Renato De Gasperi il quale fu molto entusiasto dell’iniziativa proposta concedendo massimo supporto e collaborazione. Mancava di dare un nome a questa ultramaratona così Flavio di Fidas Monticello Conte Otto sfruttò uno slogan che aveva creato qualche anno prima per la pagina facebook del suo gruppo Fidas.

L’importanza del nome

Sostituendo Tu Vivi con Lui Vi-Ve batezzo’ il nome dell’ultramaratona che divenne “Io Dono Lui Vi-Ve” pensando a Vi-Ve come le sigle di Vicenza e Venezia. La prima edizione della corsa si svolse il 4 Giugno del 2016 con partenza dal monumento del donatore di sangue di Cavazzale e arrivo al municipio di Spinea a Venezia.

L’edizione memorabile

Fu un’edizione memorabile in quanto i 60 km che separano i due comuni furono percorsi dai 8 atleti anche con tempo avverso. Il via da Monticello Conte Otto Vicenza fu dato alle 8.00 circa con partenza dal monumento del donatore mentre l’arrivo a Spinea a conclusione della maratona fu alle 14.00 circa. Le edizioni sucessive del 2017 e 2018 vennero percorse invece in solitaria da Lezio Zocche nel 2107 e con la compagna Cinzia Bassetto nel 2018 allungando la corsa fino a Piazza San Marco a Venezia.

Il 2019

Nel 2019 la corsa fu allungata di ulteriori 20 Km con partenza dalle colonne di Piazza dei Signori a Vicenza e arrivo alle colonne di Piazza San Marco a Venezia. Nel 2019 entrò come partner della corsa Fidas Thiene di Vicenza con la presidente Elisa Martini che percorse anche lei l’ultramaratona. Alla partenza da Piazza dei Signori oltre alla tv locale erano presenti l’assessore allo sport e un consigliere del comune di Vicenza. Tappa d’obbligo il monumento al donatore di Monticello Conte Otto dove all’arrivo ad aspettare il gruppo era presente il presidente di Fidas Vicenza Mariano Morbin e il sindaco Damiano Ceron.

Il Gruppo Fidas Venezia

Come sempre ad attenderci a Spinea il gruppo Fidas Venezia che capitanato dal presidete Renato De Gasperi prese in consegna il gruppo accompagnandolo fino a Piazza San Marco a Venezia. Un doveroso ringraziamento a questo grande gruppo che per sostenere i corridori preparò il ristoro di spinea alle 4.00 del mattino ora di arrivo dei runner.

Per l’occasione a tutti i partecipanti fu consegnata una pergamena a ricordo realizzata dal grande storico vicentino Galliano Rosset. L’ Edizione del 2020 non fu effettuata causa COVID. Per l’edizione del 2021 invece il percorso restò sostanzialmente invariato sempre con partenza e arrivo dalle colonne di Piazza dei Signori a Vicenza e arrivo a quelle di Piazza San Marco a Venezia la partenza il 9 Ottobre sempre 80 circa i km percorsi. A questa edizione partecipò il para-atleta Federico Rossi che percorse l’intero tracciato in carozzina.

La Fidas nel 2022

Nel 2022 la corsa venne effettuta sabato 11 Giugno ed entro a far parte del ciclo di eventi di Fidas Vicenza per la Giornata Mondiale del Donatore di sangue. Presente alla partenza la presidente di Fidas Vicenza Chiara Peron e il presidente Fidas Venezia Renato De Gasperi oltre al presidente di Fidas Monticello Conte Otto Flavio Corà e il Presidente di Zona 5 Moreno Pento.

Il dono

L’ultramaratona “Io Dono, Lui Vive” è un evento che va ben oltre il semplice atto di correre per chilometri. È una dimostrazione tangibile di come la forza dell’individuo e la compassione per gli altri possano unirsi per creare un impatto significativo nelle vite delle persone. Donare sangue è un gesto di amore, di speranza e di solidarietà, che può davvero far vivere qualcuno.

Il Presidente Fidas Monticello Conte Otto.

Flavio Corà