Brugnaro attacca Report: «Siete lo schifo»

«Siete lo schifo d’Italia», dice Luigi Brugnaro. Lo dice a un giornalista che gli ha appena fatto una domanda. E il lavoro dei giornalisti è fare domande. Il sindaco pronuncia queste parole e arriva un applauso. C’è anche un brusio di sottofondo della platea, rivolto al cronista, con tanto di “Vergognati”, “Comunista”, “Vai a casa”. Viene accolta così, a margine della presentazione del progetto che riguarda l’ex ospedale al Mare, la domanda posta in chiusura di conferenza stampa dal giornalista Walter Molino di Report, trasmissione d’inchiesta di Rai 3, a proposito della Scuola Grande della Misericordia a Venezia. Un tono del genere non poteva che essere contestato dagli organismi che tutelano chi svolge la professione giornalistica; un lavoro che è spesso sotto attacco.

L’Ordine dei giornalisti accusa il Sindaco

L’Ordine, nei suoi diversi livelli, stigmatizza il «dileggio e l’offesa» e parla di «commento disgustoso». La Scuola Grande della Misericordia è gestita, dopo averla ottenuta in concessione per 40 anni, da una società di Brugnaro (quando era ancora un semplice imprenditore e non il sindaco). La domanda del giornalista di Report verteva sul ruolo rivestito in quella operazione da Pietro Mollica, imprenditore in odore di mafia. La vicenda riguarda la partecipazione di minoranza nella società di gestione (la Smv, Scuola di Misericordia di Venezia) della Aedars, le cui quote, pari al 20%, sono state affidate nel 2019 all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla mafia. Aedars infatti, secondo i finanzieri del Gico di Roma, sarebbe una società riconducibile a Pietro Tindaro Mollica, che però non aveva alcun incarico nella società. Brugnaro infatti, già tre anni fa, aveva detto di non avere idea di chi fosse Tindaro e di non averlo mai incontrato e conosciuto.

La domanda

«Lei da sindaco dopo l’arresto di Mollica ha mai informato la Prefettura che era necessario aggiornare la pratica antimafia della Scuola Grande di cui è stato concessionario almeno fino a quando ha annunciato la creazione del blind trust?»: ecco in chiusura di conferenza la domanda di Report, che intende approfondire la questione. «Sì, la Prefettura sa tutto, questione è già risolta. Senta la Prefettura e l’Antimafia, è tutto risolto. Abbiamo salvato la città da un bene che stava per essere perso», risponde il sindaco. Che poi aggiunge all’indirizzo del cronista: «Grazie anche dell’intervento e della cortesia; stiamo presentando un progetto per il Lido e va a tirare fuori questo. Ma d’altra parte siete Report, siete lo schifo dell’Italia».

Andrea Scanzi giornalista professionista, scrittore e opinionista di fama

La reazione di Ranucci

Una reazione sopra le righe che provoca lo sdegno di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report: «Il nostro Walter Molino ha domandato al sindaco se il Comune di Venezia abbia mai chiesto alla Prefettura di aggiornare la pratica antimafia sulla società SVM che ha ristrutturato e oggi gestisce con concessione quarantennale la Scuola Grande della Misericordia. Soci della SVM erano la Umana di Brugnaro e il Consorzio Aedars di Pietro Tindaro Mollica. Nel 2015 Mollica è stato arrestato e gli furono sequestrate le quote della SVM che oggi sono in mano all’Agenzia per i beni confiscati alle mafie. Brugnaro, da sindaco di Venezia, si ritrovò ad essere al tempo stesso il concedente l’immobile e il concessionario, attraverso Umana. Ma per Brugnaro il problema è Report. Era una domanda su un argomento importante di interesse pubblico, a un amministratore pubblico, fatta anche con garbo. In questo paese fare giornalismo è diventato sempre più complicato, l’intolleranza alle domande dei giornalisti ha superato i limiti di guardia».

Dura la reazione dell’Ordine dei giornalisti. Il presidente Carlo Bartoli

«Commento disgustoso del sindaco di Venezia che insulta un giornalista di Report colpevole di aver rivolto una domanda nel corso di una conferenza stampa». L’Ordine veneto, con il presidente Giuliano Gargano: «Il diritto di critica è sacrosanto e legittimo, il dileggio e l’offesa no. Solidarietà a Report».

Prese di posizione anche dal mondo politico

Per Gianfranco Bettin «in nessun caso è giustificato l’insulto, il disprezzo per la libertà d’informazione, per il lavoro giornalistico». Per Monica Sambo (Pd) «Brugnaro non accetta che si chieda conto della sua attività economica e dei suoi rapporti imprenditoriali».