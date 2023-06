Brugnaro: «Ecologia industriale: questo è il modello Venezia»

Attrarre investimenti e creare posti di lavoro, guardando al futuro: si può sintetizzare così il “modello Venezia” che il sindaco Luigi Brugnaro individua per il rilancio di Porto Marghera (e non solo). Anche ieri all’inaugurazione della nuova centrale Edison (ne riferiamo a pagina 15 del fascicolo nazionale) il primo cittadino ha battuto su questo tasto. La nuova centrale fa parte di un processo che Brugnaro ha definito «di ecologia industriale che abbiamo portato a Venezia per dare lavoro, prospettive, anche al Paese intero. La centrale è strategica per l’Italia, ma lo è anche per far capire che a Venezia (le imprese, ndr) hanno trovato meno ostacoli e difficoltà per poter costruire».

Le tecnologie

La sinergia si crea a monte, con una visione, ecco che il sindaco la chiarisce così: «Un polo che poi può attrarre ulteriori investimenti avendo energia elettrica a disposizione. Adesso si tratta, con Eni, di produrre e fare le prime sperimentazioni di idrogeno perché noi dobbiamo davvero abbattere la Co2». Non manca un approfondimento per chiarire come funziona il vettore: «I motori sono elettrici, l’idrogeno è il carburante, si è fatta confusione. Non si può immaginare un aereo o un treno che vadano a batterie, ci vorrebbe troppo spazio solo per le batterie». Per il sindaco è anche importante ipotizzare sperimentazioni: «Abbiamo liberi i brevetti fatti al Mit di Boston sulla fusione nucleare che crea energia positiva, dobbiamo fare gli impianti sperimentali, perché se li lasciamo fare agli americani, ai tedeschi, eccetera,L’efficientamento passa anche per i pannelli solari, che però non sono la soluzione a tutti i mali: «Se mettiamo i pannelli solari facciamo energia solo di giorno, dobbiamo trasformarla in idrogeno, così lo consumiamo di notte, è un meccanismo. Marghera è il luogo adatto per fare sperimentazione. Saremo la più antica città del futuro, moderna e sostenibile».

L’attrattività

Che l’area industriale di Porto Marghera possa diventare attrattiva, dipenderà anche dalla reazione del Governo, su cui Brugnaro ha confermato di aver fatto pressioni verso il ministro al made in Italy Adolfo Urso affinché si adoperi per sbloccare la situazione della Zls. Sul tema è intervenuto il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese: «Nel passato siamo stati definiti come un’area disindustrializzata, invece ci sono investimenti importanti, parliamo della prima centrale più efficiente d’Italia, ma c’è anche la bioraffineria, la chiusura del cracking, la costruzione dell’impianto a idrogeno, stiamo dimostrando che questa è una realtà viva. Per me il Made in Italy vuol dire fatto bene, ma Made in Venice è fatto meglio».A stimolare il lavoro è stato ancora il sindaco, che non teme di usare bastone e carota: «Bacchetto quelli che fanno prendere paura, noi portiamo gli studi medici, scientifici, eccetera, diciamo che non c’è da aver paura. Non vogliamo far morire nessuno, abbiamo migliorato sensibilmente la qualità dell’aria rispetto agli anni addietro, stiamo portando la miglior tecnologia al mondo, più di così… Diciamo la verità ai ragazzi, se no questi non meritano che neanche vadano a scuola. Se li mandiamo a scuola è perché trovino lavoro e diventino classe dirigente, meglio di noi».Da ultimo, anche il prefetto Michele Di Bari ha valorizzato l’investimento: «È una spinta all’innovazione, alla sostenibilità, a fare meglio ea rendere la qualità della vita migliore. Credo che questa risposta di oggi concorra positivamente».