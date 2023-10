Brugnaro: il comune non poteva cambiare il guardrail

“Credo che i tempi per il rimpatrio saranno brevissimi, è in corso di predisposizione la documentazione, entro domani sera tutte le salme saranno ricomposte e saranno nell’obitorio dell’ospedale di Mestre, e da quel momento in poi è opportuno che siano trasferite”. Lo ha spiegato ai giornalisti il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, a proposito delle vittime dell’incidente del bus. “Ho suggerito di attendere domani – ha aggiunto – perché domani alcuni familiari raggiungeranno Mestre, e quindi per dare loro la possibilità di vedere per l’ultima volta i propri cari”. “Le salme – ha poi detto Di Bari – potrebbero ripartire da domenica, ma tutto dipenderà dalla documentazione che i consolati saranno in grado di fornire al comune di Venezia. Ci vengono segnalate difficoltà da parte dei parenti delle vittime del Portogallo di raggiungere Venezia, mami hanno informato che potrebbero raggiungere Mestre tra oggi e la giornata di domani. Il Comune di Venezia si è detto disponibile a sostenere le spese, oltre che dell’alloggio per i familiari arrivati a Venezia”, ha concluso.

Bollettino medico: i pazienti migliorano, restano gravi i tre ricoverati a Padova

Sono stabili o migliorano le condizioni dei 15 pazienti (12 adulti di cui sette donne, più tre minori) ricoverati negli ospedali del Veneto poiché coinvolti nell’incidente del pullman a Mestre. Nove di loro sono ancora in terapia intensiva (tra loro una bimba), cinque nei reparti di chirurgia, uno in pediatria. All’ospedale di Mestre restano ricoverati cinque turisti: tre ucraini e una coppia di tedeschi, un paziente ”è ancora in condizioni critiche, due in condizioni discrete e due in decorso regolare” fanno sapere dall’ospedale. Stabili le condizioni della 21enne francese ricoverata a Dolo, così come del 24enne croato che si trova a Mirano. Procede senza intoppi anche il decorso dei cinque ospedalizzati a Treviso: due minori tedeschi (bimba di 4 anni e ragazzo di 13) e un ragazzo della stessa nazionalità, stabile anche la 33enne ucraina. A Padova, invece, risultano ricoverati i pazienti più gravi: una 29enne e una bimba ucraina di 4 anni e una 52enne di nazionalità spagnola. ”Tutte e tre le pazienti sono ancora in condizioni critiche”. È stabile, invece, un paziente tedesco di 33 anni ricoverato all’ospedale di Treviso le cui condizioni ieri erano state definite critiche. La prognosi resta però ancora riservata. La situazione degli altri pazienti risulta ”invariata rispetto alle comunicazioni diffuse nel pomeriggio di ieri”, rendono noto.

Brugnaro: Comune non poteva cambiare il guardrail

“Il cavalcavia è un’infrastruttura degli anni ’60 passata al Comune una quindicina di anni fa. Noi abbiamo fatto le manutenzioni che la legge ci consentiva di fare. Se mi chiede perché non abbiamo pensato di cambiare il guardrail le rispondo che non potevamo farlo”. Lo dichiara al Corriere della Sera il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. “Serviva un progetto unitario, che è stato approvato l’anno scorso – aggiunge – per cui abbiamo stanziato oltre sei milioni di euro anche di fondi Pnrr e i cui cantieri sono già in corso. L’iter è stato avviato nel 2016 con i primi rilievi. Per sostituire la barriera di protezione bisogna intervenire anche sulla piattaforma stradale e sui pilastri, insomma su tutta la struttura”. Il sindaco assicura che il ponte era omologato, “per la legge era in regola. Il problema semmai è un altro: non doveva essere in capo al Comune. Non a caso era gestito dall’Anas che l’ha ceduto alle amministrazioni precedenti. Io non lo avrei mai accettato senza un finanziamento per poter adeguarlo”. Sulle polemiche sulla manutenzione commenta: “Degli sciacalli, in Italia siamo tutti tecnici. Mai in passato il Comune di Venezia ha investito così tanto sulla sicurezza: 7-8 milioni all’anno. Fin dal 2016 abbiamo verificato tutti i ponti e i viadotti anche della città metropolitana, programmando gli interventi a seconda delle situazioni”. Sul fatto che la strada ora sia sicura, Brugnaro osserva: “Lo era anche prima. Abbiamo ristretto la carreggiata, cambiato la viabilità: ci saranno dei rallentamenti ma in questi giorni abbiamo lavorato per non bloccare la città perché c’è la necessità di far vivere le persone”.