Dopo la rottura dopo nemmeno un anno con Toti e Marin, il famoso “triumvirato” che aveva dato vita a Coraggio Italia, Luigi Brugnaro perde un altro pezzo da 90 e intanto la sua “truppa” si assottiglia.

Se ne va Simone Furlan

Ieri si è infatti dimesso Simone Furlan, responsabile del tesseramento del partito per passare a Vinciamo Italia – Italia al Centro fondata da Giovanni Toti.«Voglio contribuire, con il mio entusiasmo, la mia passione e la mia esperienza alla costruzione di un grande progetto moderato, europeista e atlantista, ben ancorato nel centrodestra. Non c’è gioia maggiore di poterlo fare al fianco di due amici storici come Marco Marin e Giovanni Toti dei quali apprezzo non solo la capacità e la competenza, ma anche il grande spessore umano».