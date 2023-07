Brunetta nei guai

L’ex ministro e oggi presidente del Cnel Renato Brunetta è sotto inchiesta a Roma per falso e finanziamento illecito. La procura deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio. Il tribunale dei ministri di Roma ha bocciato l’accusa di corruzione. Secondo l’accusa avrebbe gonfiato il prezzo della cessione di una sua società alla moglie del suo vice capo di gabinetto Paolo Narciso. Lei si chiama Emilia Cantera. E l’azienda è la Rem research & consulting srl. La vendita risale al 15 luglio 2021, quando Brunetta era ministro della Funzione Pubblica del governo Draghi. La partecipazione (il 50%) aveva un valore nominale di 5 mila euro ed è stata venduta a 60 mila. L’indagine riguarda Brunetta, Narciso e Cantera.

La difesa di Brunetta

L’operazione però è sembrata sospetta ai Carabinieri che indagando, avrebbero scoperto alcune carte contraffatte. Dunque, da qui è scaturita anche l’indagine per falso. In un primo momento era stata formulata l’accusa di corruzione, ma il Tribunale dei Ministri ha respinto questa tesi, non riscontrando scambi di favori. Per questo l’accusa per la quale è indagato Renato Brunetta è stata derubricata in finanziamento illecito ai partiti. Renato Brunetta però, a differenza di alcune sue ex colleghe di partito, non si è ricandidato una volta lasciata Forza Italia. L’ex ministro ha spiegato che il suo avvocato presenterà una memoria per evitare il rinvio a giudizio. «È stata una vendita regolare, conclusa con chi aveva il diritto di comprare, la compagna del vice capo di gabinetto vantava un diritto di prelazione. La vendita è stata conclusa a un prezzo congruo, i reati di corruzione e illecito finanziamento sono stati archiviati dal Tribunale dei ministri che ha sottolineato come l’intera vicenda sia, in realtà, un semplice rapporto tra privati. Ho presentato un’ampia memoria attraverso la quale confido di aver chiarito tutto, non credo sia un reato per un ministro vendere delle quote societarie anche perché con quei soldi non ho finanziato attività politiche o elettorali».