Bus elettrici, a Venezia i produttori cinesi «Chiedono di ripristinare le corse»

E’ un colosso mondiale della produzione di bus elettrici e, per quanto la Cina sembri lontana, il danno d’immagine dopo quello che è accaduto a Mestre lo scorso 3 ottobre e nei giorni successivi è planetario e devastante. Quel giorno uno dei suoi bus elettrici, in dotazione all’azienda La Linea, è precipitato dal cavalcavia superiore di Marghera, con 21 morti e 15 feriti, e c’è l’ipotesi che possa esserci stato un guasto meccanico; poi sabato scorso un altro mezzo della Linea si è scontrato contro i portici di via Carducci a Mestre, con altri 13 feriti; e nonostante l’autista abbia dichiarato di aver avuto un malore, il Comune di Venezia ha dato lo stop ai bus Yutong, seguito da Padova, non lasciando certo indifferenti i vertici a Zhengzhou.

Il disappunto e il principio di precauzione

E così nei giorni scorsi sono arrivati tecnici e rappresentanti cinesi per dare il loro contributo a «capire» come funzionano quei mezzi ad altissima tecnologia, ma anche per esprimere il loro disappunto sulla decisione di «metterli ai box». «Sono già qui e ci dicono dagli uffici che sono un po’ arrabbiati – ha ammesso martedì l’assessore alla Mobilità di Venezia Renato Boraso – Però sinceramente dopo questi incidenti noi abbiamo il dovere di applicare il principio di precauzione». L’azienda ha chiesto il ripristino immediato del servizio, anche formalmente. «Ma noi abbiamo risposto che in questo momento, finché non abbiamo certezza su dati tecnici veri e incontrovertibili, rimane sospeso», prosegue l’assessore lagunare.

Il danno d’immagine

Martedì sono iniziate le verifiche che lo stesso ad della Linea, Massimo Fiorese, ha deciso di fare in officine certificate e in contradditorio con le parti per cancellare tutti i dubbi. «I tecnici cinesi della Yutong hanno collaborato tutto il giorno con quelli del Comune fornendo supporto tecnico, spiegazioni e tutti i dati disponibili», spiega Fiorese, che è anche dealer per l’Italia dell’azienda cinese. Il quale resta convinto che sia in corso una grande strumentalizzazione della vicenda, con un danno d’immagine senza che siano state certificate responsabilità o anomalie. D’altra parte Yutong ha poco meno di un centinaio di mezzi in circolazione in Italia e circa cinquecento in Europa. A fare chiarezza saranno le consulenze tecniche proprio sui due autobus che hanno avuto gli incidenti, che verranno disposte dalla procura.

Le indagini

Il pm Laura Cameli, che indaga sullo schianto più grave, ha già affidato una prima perizia sulla dinamica dell’incidente e soprattutto su quel vecchio guardrail che però sembrerebbe aver tenuto: l’autobus ha strisciato per 50 metri, salvo saltare verso destra a causa di un varco di un paio di metri prima della ripresa della barriera. Per questo oltre a Fiorese, sono indagati anche i funzionari comunali Roberto Di Bussolo e Alberto Cesaro, a cui competono le manutenzioni delle strade mestrine. Intanto dei 15 feriti dopo l’incidente, negli ospedali veneti ne restano otto: quattro di loro sono in reparti ad alta intensità di cura (terapie intensive), due in Chirurgia, uno in Chirurgia plastica, uno in Neurochirurgia.