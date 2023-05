Busta con proiettile a sindaca, denunciato autore

È un 53enne originario di Arzignano (Vicenza) l’uomo che ha consegnato la busta con un proiettile al suo interno recapitata ieri al sindaco di Arzignano (Vicenza), Alessia Bevilacqua. L’uomo è stato denunciato dai carabinieri.

Le minacce

Rintracciato poco dopo dai militari grazie alle descrizioni dei dipendenti del Comune è stato fermato nelle vicinanze della propria abitazione e in seguito ad una perquisizione i militari hanno trovato in cucina, all’interno di un cassetto, una pistola “scacciacani”, priva di tappo rosso, contenete sei cartucce forate in ottone. È stato inoltre trovato altro materiale riconducibile all’episodio che è stato sequestrato e ora il 53enne dovrà rispondere di minaccia aggravata.