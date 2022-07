Cadavere nei giardini della Biennale: si è sparato su una panchina

Il cadavere di uomo sui settant’anni è stato trovato questa mattina, lunedì 11 luglio, nei giardini della Biennale a Venezia. Accanto a lui una pistola. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un suicidio. Sul posto la squadra Volanti della Polizia. L’uomo si sparato, dopo essersi seduto su una panchina. A trovarlo è stato un passante.

Identità ignota

Si tratterebbe di una persona di circa settant’anni di cui non è stata resa nota (per ora) l’identità trovata morta nei Giardini della Biennale, a Venezia. Qualcuno ha visto il cadavere e ha chiamato il 118, intervenuto poco più tardi, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La polizia scientifica ha recintato l’area e avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. Per il momento si lavora sull’ipotesi del gesto volontario ma la polizia non esclude altre ipotesi.