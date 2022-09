Calenda all’attacco del Veneto: “Liberate Zaia da Salvini”

La partita inizia da Mestre, in pieno feudo Brugnaro. Ma il raggio d’Azione in Veneto è molto più ampio: Carlo Calenda fiuta un grande animale ferito – la Liga con il suo blocco elettorale – e va all’attacco per stanarlo. “Beccate chiunque creda che votare Salvini sia come votare Zaia: lo mettete a sedere, lo torturate verbalmente e alla fine capirà che sarebbe un suicidio suo. E pure di Zaia”.

Calenda si scaglia

Mitragliate sparse. “Matteo è il contrario dell’industriosa serietà del nord: parla tanto dell’autonomia, quando c’era già il progetto Gelmini pronto per essere approvato, però ha preferito far cadere l’italiano più illustre del mondo per paura della Meloni. Spero che i validi amministratori leghisti ritrovino la voce e lo mandino a fare quel che faceva prima. Cioè il nulla”. E ancora. “Nessuno crede più a Salvini quando viene a raccontare della flat tax, perché tutti i veneti sanno come li ha presi in giro”. Cannonata finale: “Lo voglio dire in questa terra. Il problema di Salvini non è tanto che cerchi di far dimenticare le scemenze che ha detto ieri, ma che è l’unico politico talmente stupido ad avercele scritte sulle felpe”.