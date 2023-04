Cambia la professione del barbiere e si affaccia sempre più in Riviera del Brenta quella modernizzata del “barber”: parola dall’inglese che traduce la stessa professione

“Barber” però indica anche un barbiere non più legato ad una vecchia figura dei decenni passati, ma quella solitamente di un professionista del settore giovane e al passo con i tempi. Nel comprensorio della Riviera sono già una quindicina queste figure e una decina i nuovi negozi aperti e a portarli avanti spesso ragazzi under 30. Il resto dell’acconciatura maschile tende ad essere curata spesso da negozi di taglio capelli unisex . A spiegarlo

sono Antonella Boldrin capo categoria acconciatori ed estetisti e

vicepresidente dell’Associazione Artigiani e Piccola impresa “Città

della Riviera del Brenta”, Stefano Lazzari referente nella categoria e

Giorgio Chinellato segretario dell’Associazione.

Il cambio

“ Nel corso del tempo – spiega Stefano Lazzari – soprattutto fino a qualche anno fa, la figura del barbiere sembrava essere destinata a scomparire,

assorbita quasi completamente da saloni unisex in cui si fanno

acconciature sia femminili che maschili. Ora pero da qualche anno

sta crescendo fra i giovani l’interesse ad aprire negozi dedicati

esclusivamente all’acconciatura maschile”. “Non si tratta – spiega

Lazzari – del classico negozio di barbiere che ancora esiste ed è

portato avanti per lo più da persone sulla soglia della pensione o

che hanno deciso di continuare anche dopo di quella, ma di ragazzi

giovani che puntano ad adeguare il vecchio negozio del barbiere alle

tendenze della moda e con prodotti e ritrovati degli ultimi tempi.

Certo in ogni paese i vecchi negozi ancora ci sono ma con il passare

degli anni questa professione del barbiere ammodernata, prenderà

sempre più piede”.

Ci sono sempre poi i saloni unisex

“Nel corso del tempo hanno preso sempre più piede questi negozi in cui gli operatori – spiega Antonella Boldrin – riescono a soddisfare sia le esigenze

maschili che femminili. Certo per i tagli maschili si predilige

personale che su questo si è specializzato”. Infine una considerazione

sulla ripresa del settore che conta un centinaio di iscritti in

Riviera, dopo il covid. “Il settore – spiega l’associazione – è

ripartito e i fatturati sono ritornati ai livelli pre covid. Fra le

novità che il covid ha introdotto e che è rimasta è quella di

lavorare sempre più per appuntamento” .