Campello condannato a tre anni per frode fiscale

Tre anni di reclusione. A tanto la giudice Claudia Ardita ha condannato il noto imprenditore mestrino del mondo delle vendita di auto Andrea Campello, con l’accusa di essere stato beneficiario di una frode carosello nell’importazione di automobili. Condannati – così come richiesto dalla pubblico ministero Laura Cameli – anche la portoghese con residenza a Mestre Maria Sonia Norbega Santos (un anno di reclusione, pena sospesa) e il cagliaritano Alessandro Barcellini (1 anno e 4 mesi), rispettivamente, amministratrice di fatto e legale rappresentante della Lucromonica Comercio de Automovels Lda, accusati dalla Procura di aver emesso centinaia di false fatture per operazioni inesistenti. A condurre le indagini, è stata la Guardia di Finanza. Il Tribunale di Venezia ha inoltre disposto la confisca – “in solido” tra i tre imputati – di beni per un ammontare di 2,9 milioni di euro, pari al contestato danno nei confronti dell’Erario.

La “frode carosello”

L’accusa mossa dalla Procura a Campello è quella di aver beneficiato di una “frode carosello” alimentata da un vortice di false fatture, dichiarando di aver avuto nel 2011, 2012 e 2013 spese per oltre 17 milioni di euro. Inesistenti, per la Procura. In questo modo – secondo la ricostruzione della pubblica accusa – l’imprenditore, avrebbe abbassato i propri redditi ed evaso parte delle imposte dovute. Con un passaggio di auto attraverso la Lucromonica. I difensori – che ieri in aula hanno incrociato le accuse, addossando la responsabilità, gli uni sui clienti degli altri – hanno già tutti annunciato appello.

Le difese pronte all’appello

«Aspettiamo le motivazioni, ma ricorreremo in tutti i gradi possibili», dice l’avvocato Michele Tiengo, difensore di Andrea Campello, «il riflesso delle azioni dei due broker è ricaduto anche su di lui. Campello non ha nessun precedente, nessuna condanna, nessun accertamento». «Riteniamo di aver dimostrato la totale estraneità di Barcellini e Nobrega Santos dai reati contestati, ricorreremo in appello», scrivono in una nota gli avvocati Cristian Perretta e Massimiliano Palena, «Lucronomico è una società portoghese da anni attiva in Europa nel settore automotive, costituita successivamente ai fatti contestati e il cui corretto operato è stato certificato dalle autorità portoghesi. La truffa carosello riguarda il mancato pagamento dell’Iva da parte i soggetti italiani diversi da Lucronomico. Siamo fiduciosi di dimostrare la loro innocenza in appello».