Caner domani all’assemblea di Condifesa TVB

Assemblea di Condifesa TVB domani martedì 7 novembre alle 18 al BHR Hotel (Via Postumia Castellana 2) a Quinto di Treviso. All’assemblea saranno presenti l’assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner, il presidente del Condifesa TVB Valerio Nadal e il direttore Filippo Codato. Nel corso della stessa Assemblea i soci verranno chiamati a deliberare in merito ad adempimenti legati al fatto che nel 2023 il fatturato di Condifesa e i 10.600 certificati assicurativi sono esplicativi che oggi il TVB è il primo Condifesa d’Italia.

Il contributo

Saranno inoltre affrontati alcuni temi come il contributo pubblico ai Soci: novità. Modalità e tempistiche previste per l’incasso della contribuzione pubblica e dei risarcimenti assicurativi 2023. Il ruolo attivo del Socio consapevole: benefici. Come scegliere la giusta polizza e gestire al meglio le perizie in caso di sinistro. Le attuali soluzioni per la gestione del rischio: vantaggi. Come valorizzare e rafforzare la sinergia tra strumenti assicurativi e mutualistici. Polizze; Fondi mutualistici. Il Portale del Socio per essere sempre informati: privilegi. Nuovi canali per avere sotto controllo costi (costo polizza, quote associative, adesione ai fondi) e benefici (contributo UE, risarcimenti assicurativi e compensazioni mutualistiche) del sistema di gestione del rischio.