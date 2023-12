Capodanno senza fuochi a Verona, Treviso, Vicenza, Padova: fa eccezione Venezia

Gli spettacoli pirotecnici stanno uscendo dai menù istituzionali del Capodanno. In Veneto, niente fuochi d’artificio nei veglioni «ufficiali» di Verona, Vicenza, Padova e Treviso: l’eccezione è Venezia. Nelle grandi città turistiche italiane, si astengono dai botti le amministrazioni di Milano, Firenze, Torino, Bolzano: a discostarsi è Bologna. La natura dei «no», che seguono le ormai diffusissime ordinanze contro i botti «privati», non è corale. Si oscilla spesso tra sensibilità animaliste – i fuochi d’artificio sono un trauma per gli animali domestici, come vedremo – e ambientaliste. A Verona, ad esempio, la giunta guidata da Damiano Tommasi dice d’inseguire un «cambio culturale» in fatto di «rispetto e maggiore attenzione verso animali, bambini e persone più fragili». A Treviso, dove anche questo 31 dicembre non ci saranno spettacoli pirotecnici, già nel 2019 si era passati ai «fuochi a limitato impatto sonoro» per tutelare gli animali. In un’Italia che conta almeno un animale domestico in quasi una famiglia su due (dati Assalco), il Veneto è la seconda regione per bestiole microchippate (1.541.529 nel 2022, dati dell’Anagrafe gestita dal Ministero della Salute).

I pericoli

E il consigliere dell’Ordine dei medici e veterinari di Verona, il dottor Francesco Soffi, spiega che «per gli animali domestici, visto l’udito fine, fuochi e botti sono un momento di ansia e paura che dura oltre la mezz’ora di spettacolo. Al netto delle eventualità negative contingenti, come la fuga in strada per scappare col rischio di ferirsi o di creare pericoli per sé e per gli altri, sul piano psicologico si sviluppa un’allerta che, ogni volta, inizierà giorni prima e finirà giorni dopo il Capodanno. Possiamo parlare di fenomeni simili allo stress post-traumatico nell’uomo». Se passiamo da Padova, quinta città italiana per giorni di sforamento dei livelli di polveri sottili/Pm10 nel 2022 (fonte Legambiente), la rinuncia allo spettacolo pirotecnico s’inserisce nel tema della qualità dell’aria. Idem per Vicenza, che ai fuochi d’artificio «ufficiali» fa a meno da anni.

Gli altri esempi

Se guardiamo fuori regione, è la stessa cosa che accade a Milano: sul suo sito online l’amministrazione guidata da Giuseppe Sala, già intrecciata al Veneto per le Olimpiadi invernali del 2026, scrive che «i botti di Capodanno sono affascinanti ma nocivi per la salute» e aggiunge che «fuochi d’artificio, botti, petardi costituiscono un problema per l’ambiente, oltre che per i nostri animali domestici, anche durante il resto dell’anno». A Bergamo, città che nelle classifiche sulle emergenze-smog condivide spesso posizioni simili a Padova, il primo Capodanno recente senza fuochi risale al 2015, quando il Comune li annullò per «i gravi problemi di smog e inquinamento causati dall’alto livello di Pm10 presenti nell’aria che respiriamo», il tutto invitando i cittadini – era otto anni fa – a «ridurre il più possibile l’utilizzo di botti e artifici pirotecnici» visto che «l’ultimo dell’anno si rivela serata molto complicata anche per gli animali domestici». A Torino, invece, la rinuncia ai fuochi nasce da motivi logistici, ossia la festa in due piazze. Quanto a Firenze, già «sorella» di Venezia nelle cronache sugli effetti del turismo di massa, la giunta ha eliminato lo spettacolo pirotecnico dal programma di Capodanno, da tempo, mantenendolo soltanto per la festa del patrono. Alla stessa decisione, in rapporto al 31 dicembre, è poi approdata in questi anni anche Bolzano. Senza che si siano registrate, pure in questo caso, rivolte di popolo.