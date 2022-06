Carceri: in tre fuggono da Treviso, due già ripresi

Tre detenuti di origine albanese sono evasi dal carcere di Treviso, intorno alle ore 5:00 di oggi, dopo aver tagliato le sbarre della cella ed essersi calati con le lenzuola. Due di essi sono stati subito ripresi dalla Polizia penitenziaria. Ne dà notizia Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

Gli evasi

Il fuggiasco, di 27 anni, era detenuto su mandato d’arresto europeo per tentato omicidio, rapina, detenzione di materiale esplosivo e altri reati connessi al traffico di stupefacenti, tutti commessi fuori dall’Italia. “Con una metafora – commenta De Fazio – parlavamo di fuga dal carcere di operatori e dirigenti penitenziari; neanche il tempo di diffonderlo e abbiamo appreso di un’evasione vera, l’ennesima, condotta con il metodo più classico. Tutto questo restituisce, se ancora ce ne fosse bisogno e qualcuno non lo avesse capito, il quadro d’inefficienza, approssimazione e insicurezza in cui versano le carceri del Paese”, conclude.