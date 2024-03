Caro energia, Veneto maglia nera: in due anni aumenti fino al 33 per cento

I prezzi del gas e dell’energia elettrica cominciano a diminuire. Riavvolgendo il nastro si è tornati ai valori di giugno 2021. Eppure le bollette, soprattutto a Nordest, pagate lo scorso anno sono state pesanti. Lo dice uno studio della Cgia di Mestre sulla base di dati Istat. Il peggio, dopo lo choc energetico legato al conflitto russo-ucraino, sembra alle spalle. Ma il costo per le tasche di veneti, friulani, trentini, bolzanini ed emiliani è stato particolarmente alto. Il più alto rispetto alle altre aree del Paese. «I prezzi di mercato nel mese di febbraio 2024 del gas naturale (28 euro per MWh ) e dell’energia elettrica (87 euro per MWh) sono tornati agli stessi livelli del mese di giugno di 2021 – spiega la Cgia – ma le bollette di luce e gas pagate dalle famiglie italiane nel 2023 (lo stesso discorso, spiegano i tecnici, vale anche per le utenze industriali, ndr) sono invece aumentate, rispetto a tre anni fa, mediamente di 328 euro (+26,2 per cento). Ai nuclei familiari del Nordest, invece, è andata ancora peggio: il rincaro è stato pari a 457 euro (+33,6 per cento)».

Le ragioni

La domanda a cui dare risposta è: perché? «Probabilmente, l’impennata registratasi nella nostra ripartizione geografica è riconducibile all’andamento dell’inflazione maturata nel settore energetico che da noi è cresciuto in misura più significativa che altrove», dice la Cgia. Renato Mason articola tre possibili spiegazioni: «Punto primo, noi siamo la parte più ricca del Paese e qui costa tutto di più, anche le bollette. Secondo: un altro elemento è che noi non abbiamo grandi player sul territorio in grado di determinare le politiche tariffarie ad eccezione di Hera che, però, ha un’altra storia. Infine, evidentemente un quadro economico più vivace, a partire dalla richiesta di energia che arriva dal tessuto produttivo, porta ad approfittarne». Speculazione, insomma. «No, non chiamiamola così – chiude Mason – meglio “fatto economico” anche perché è tutto trasparente, sotto controllo ed è anche un po’ il mercato che fa da calmieratore. In più l’autorità competente, Arera, controlla molto».

Aumentate caparre e cauzioni

Resta un altro «fatto economico» secondo lo studio Cgia: la «materia prima» cala, i governi Draghi e Meloni, hanno messo quasi cento miliardi sul piatto per contenere lo shock energetico su famiglie e imprese, ma le bollette sono state pesanti più che altrove. «Al di là delle specificità che in questi ultimi anni di crisi energetica hanno caratterizzato i consumi di queste forniture, – spiega ancora la Cgia – per far fronte alla mancanza di liquidità che, soprattutto nel 2022, ha colpito i distributori e i fornitori di energia, questi ultimi hanno ritoccato all’insù le caparre e le cauzioni in capo ai consumatori. Insomma, hanno aumentato in misura rilevante la quota fissa presente nelle bollette, ovvero l’importo che può essere considerato pari a un canone mensile. Non solo. Anche l’inflazione presente nel settore energetico ha concorso a far salire il costo delle bollette, avendo contribuito ad impennare gli indici dei prezzi al consumo del gas del 60,4 per cento e della luce del 93,1 per cento.

Quasi cinquecento euro di spesa in più

Ragionamenti che valgono soprattutto a Nordest. Secondo l’Ufficio Studi della Cgia, tra il 2021 e il 2023, l’aumento medio annuo delle bollette di luce e gas è stato di 457 euro (+33,6 per cento). Seguono il Nordovest con +316 euro (+23,9 per cento), il Mezzogiorno con +304 euro (+26,6 per cento) e, infine, il Centro con +260 euro (+21,1 per cento) . «E dato il flop del contributo di solidarietà sugli extraprofitti- dice lo studio – con i 7 miliardi mancanti all’appello per l’erario, si ha l’impressione che ancora una volta a pagare il conto siano stati solo, o quasi, i consumatori (famiglie e imprese). Si è, infatti, ancora in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla legittimità del contributo di solidarietà sugli extraprofitti applicato nel 2022 alle aziende energetiche, nel 2023 l’erario ha incassato solo 2,8 miliardi di euro rispetto ai 10 miliardi che il governo Draghi aveva ipotizzato di riscuotere». E poi c’è il mercato libero i cui effetti si potranno valutare fra sei mesi, spiegano i tecnici. Intanto i numeri della Cgia sono i seguenti: tra il 2021 e il 2023 l’escalation dei prezzi delle bollette della luce per chi già era nel mercato libero è stata del +136,3%.