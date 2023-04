Casalesi di Eraclea, chieste condanne per 452 anni per i 47 imputati

Maxi richieste di condanna avanzate dalla Procura di Venezia nell’udienza conclusiva della requisitoria dei pm Antimafia Roberto Terzo e Federica Baccaglini. Le pene richiese sono, nel complesso, 452 anni per i 47 imputati accusati, a vario titolo, di aver fatto parte o di aver collaborato con il cosiddetto “clan dei Casalesi di Eraclea”.

Pene pesanti

Trent’anni la richiesta di reclusione avanzata per Luciano Donadio, considerato dalla Procura di Venezia il boss del sodalizio criminale che avrebbe operato nel territorio di Eraclea e del Veneto Orientale per circa due decenni. Pene esemplari richieste anche per gli altri accusati di essere al vertice del clan: 30 anni per Raffaele Buonanno, 20 anni e 3 mesi per Antonio Puoti, 30 anni per Antonio Pacifico. Quattro anni, invece, la richiesta di pena per l’ex sindaco di Eraclea Mirco Mestre. Conclusa la requisitoria, ora il maxi processo procederà con le parti civili prima delle arringhe da parte delle difese degli imputati.