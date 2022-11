Casapound: blitz Digos in case militanti e sede di Padova

La Digos della Questura di Padova ha dato avvio dall’alba 5 perquisizioni presso le abitazioni di militanti e della sede del movimento Casapound. L’attività si inquadra in una indagine coordinata dal sostituto Procuratore della repubblica di Padova Sergio Dini. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, sono state avviate dopo che, nella notte del 28 ottobre scorso, erano comparse nel centro storico di Padova numerose scritte con vernice spray di matrice neofascista, in particolare lungo il muro perimetrale della facoltà di Scienze Politiche, in via del Santo, presso l’Istituto scolastico “Nievo” in via Barbarigo e in altre vie del centro storico.

Tutti giovani

Le persone perquisite, tutti giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni residenti in provincia, sono indagate per il reato di apologia di fascismo e danneggiamento aggravato. Al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati, oltre ai capi d’abbigliamento e caschi utilizzati durante il danneggiamento, altri oggetti tra cui una mazza da baseball, un passamontagna, numerosi fumogeni e torce illuminanti, bandiere, riviste ed altro materiale di propaganda, che vanno a comprovare l’ipotesi investigativa.