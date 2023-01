Case, Conte (Lega): Ue riveda tempistiche sulle ristrutturazioni e introduca incentivi economici adeguati

“Le nuove norme proposte dalla Commissione europea sulla prestazione energetica nell’edilizia, la cosiddetta direttiva “case green”, rischia di introdurre una stretta sulle ristrutturazioni degli immobili, colpendo famiglie e imprese. Gli edifici e le unità immobiliari residenziali esistenti dovranno raggiungere, entro il 1 gennaio 2030, almeno la classe energetica E ed entro il 2033 almeno la D. È chiaro che si tratta di un percorso che per tempistiche e costi avrebbe impatti economici e sociali devastanti. Solo in Italia, questa proposta potrebbe comportare costi pari a 1.400 miliardi in 7 anni. Ecco perché il testo va rivisto”.

L’appello della Conte

“Servono incentivi economici adeguati a sostegno dei privati che saranno costretti a ristrutturare le loro abitazioni. E occorre soprattutto tutelare e sostenere famiglie e imprese attraverso un passaggio graduale ai nuovi standard richiesti, con delle deroghe alle tempistiche di ammodernamento previste dalla proposta. È quanto ho chiesto in una interrogazione che ho presentato alla Commissione. La battaglia è appena cominciata, e in Parlamento faremo di tutto per migliorare questa direttiva”. Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte.