Case green, Conte (Lega): al Parlamento Ue battaglia per fermare queste ennesima eurofollia

“Domani al Parlamento europeo la Lega chiederà che la direttiva sulla case green venga respinta in toto. L’efficientamento energetico e il rinnovamento del parco edilizio sono obiettivi condivisibili, ma vanno perseguiti con tempi e modalità che non si traducano in oneri insostenibili per milioni di italiani. La proposta, solo nel nostro Paese, potrebbe comportare costi pari a 1400 miliardi in sette anni e riguardare 9 milioni di edifici. Occorre fermare questa ennesima eurofollia”.

Le case green

“Lo dicevamo sull’addio alle auto a benzina e diesel, e i fatti ci stanno dando ragione. Il Parlamento europeo ci ascolti stavolta: qui in gioco ci sono i risparmi di milioni di famiglie che l’inflazione già sta erodendo. Serve buonsenso, non una direttiva che favorirebbe gli interessi di pochi, a danno della maggior parte dei cittadini”. Lo dice Rosanna Conte, eurodeputata della Lega e del gruppo Identità e democrazia, in vista del voto di domani nella sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo sulla cosiddetta direttiva case green.