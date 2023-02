Case green, Conte (lega): direttiva passa al parlamento Ue, da sinistra schiaffo agli italiani

“La proposta di direttiva della Commissione Ue sulle case green era già una mazzata per gli italiani. Il testo elaborato dal Parlamento europeo, approvato questa mattina, invece di accogliere le istanze di cittadini e associazioni di categoria, peggiora ancora più le prospettive. L’asticella dei target energetici è stata innalzata. Entro il 2030, gli edifici commerciali dovranno raggiungere la classe D. Gli edifici residenziali dovranno farlo entro il 2033. Con questi limiti temporali, lo sforzo richiesto agli italiani è enorme e insostenibile”.

Le parole di Conte

“Non lo dico solo io, ma tutti gli esperti. L’Enea, per esempio, ha calcolato che nel nostro Paese 11 milioni di abitazioni, cioè il 74% del totale, hanno oggi una classe energetica inferiore alla D. Siamo di fronte all’ennesima eurofollia di un’Europa che sta sacrificando milioni di famiglie e interi settori dell’economia in nome de un’ingiustificabile ideologia verde. Come Lega avevamo già presentato cento emendamenti al testo, io stessa ho presentato un’interrogazione in merito, e oggi abbiamo votato convintamente contro quest’assurdità. Purtroppo non è bastato, perché il testo è stato adottato anche con la complicità della sinistra che ha dimostrato di non tutelare i nostri cittadini. Noi continueremo a dare battaglia anche in vista dei negoziati e della votazione in plenaria perché il messaggio all’Ue dev’essere chiaro: le nostre case non si toccano”. Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte.