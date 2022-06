Case popolari, inchiesta corruzione nel Comune di Treviso

La Procura della Repubblica di Treviso ha decretato una serie di perquisizioni, eseguite nelle ultime ore dai carabinieri, negli uffici del Comune di Treviso, del Servizio Casa e Sportello unico per l’edilizia, oltre che in un’agenzia immobiliare e in varie abitazioni private. Le persone coinvolte nell’inchiesta, avviata per le ipotesi di corruzione ed abuso d’ufficio, sono una trentina, in larga misura di etnia Rom.

Le indagini

I militari indagano, in particolare, sull’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in territorio comunale di Treviso. Non risultano ad ora indagati tra esponenti politici con cariche elettive.