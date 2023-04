Caso Klimt a Venezia, quelli che non sanno dire: «Ho sbagliato»

Saremo eleganti e sceglieremo la metafora della marmellata, senza infierire. L’assessore Boraso parla apertamente di vendita del Klimt, poi si accorge di essere stato preso con le mani nella marmellata, capisce che il messaggio sta diventando una figuraccia clamorosa. Deve provare a rimediare. Si sente lo stridio dei polpastrelli che tentano improbabili arrampicate sul vetro; si vedono le perline di sudore sul volto del poveretto.

Come si potrebbe rimediare?

Immaginiamo il COCRIGA (Comitato di Crisi per le Gaffes) che si riunisce in un’apposita, efficientissima sala di controllo. Serve una strategia, un colpo d’ala. Pensa e ripensa, ecco che l’assessore e la struttura comunicativa del Comune partoriscono una splendida idea. Che poi è sempre la solita: dare la colpa ai giornalisti, che diamine!Così dai palazzi comunali decolla un comunicato stampa surreale, che parla di “pesce d’aprile”. Cioè, allacciamoci bene le cinture di sicurezza, si sostiene che quello di vendere il Klimt è stato uno scherzo. Facile, no? E noi della Nuova ci saremmo caduti. Perché siamo “distratti”. Certo, come no.

L’annuncio

Ora, candidamente, c’è da chiedersi come faccia a sfuggire la differenza tra due cose chiare. La prima cosa è fare un annuncio burlone nel giorno in cui questo atteggiamento è universalmente ammesso, cioè nel primo d’aprile. La seconda cosa, invece, è sparare una cazzata in un altro giorno qualunque dell’anno. Davvero non si coglie la differenza tra i due concetti? Serve un disegnino? Esistono regole d’ingaggio per annunciare, volutamente, delle cose false. Da parte di un’amministrazione pubblica (oltretutto così importante come quella di Venezia) ciò è moralmente al limite, è uno sport estremo. È discutibile e, proprio in casi limite, può essere difendibile in un solo giorno del calendario. Il primo di aprile, per l’appunto. In tutti gli altri giorni, una cosa del genere non è divertente; è solo una cialtroneria e/o un tentativo maldestro. È in ogni caso un comportamento poco serio e se ne resta sconcertati. A questo punto in Comune ci si accorge che la tesi del pesce d’aprile è, per usare un termine cinematografico, una cagata pazzesca (cit. Fantozzi). Così ecco in rampa di lancio un’altra scusona. Secondo questa nuova toppa, parlare della vendita della Giuditta II è stata, ehm, “una forte provocazione”. Cioè, capite, era un’idea intelligente. Per sollevare il dibattito, per accendere il confronto.

L’importante è non dire “ho sbagliato”

Tutto pur di non dire un semplice “scusate, ho sbagliato tutto”, ovviamente. Sarebbe interessante conoscere l’opinione di Luigi Brugnaro riguardo a queste… geniali linee comunicative. Anzi, questo articolo valga come richiesta ufficiale: sindaco, si faccia intervistare da quei “distratti” della Nuova e ci dica sinceramente che cosa ne pensa di questa storia, ci dica se crede che sparare sciocchezze sia normale per chi amministra Venezia, oppure magari no. Nel frattempo, noi pensiamo che tutto questo balletto inguardabile si giudichi da solo. Fa pena. C’è da aggiungere solo una considerazione più generale. Tutti sbagliano, tutti sbagliamo. Ma la mancanza di disponibilità a riconoscere i propri errori e limiti è uno dei mali del nostro tempo.