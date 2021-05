Caso Marco Zennaro, la Farnesina invia un funzionario in Sudan

Il direttore generale per gli Italiani all’estero e le politiche migratorie, Luigi Vignali, si recherà in Sudan lunedì 31 maggio per una missione di due giorni a Khartoum su indicazione del Ministro Luigi Di Maio per alcuni colloqui in merito alla detenzione di Marco Zennaro, l’imprenditore veneziano rinchiuso in un commissariato da circa due mesi a seguito di una controversia commerciale.

Le dichiarazioni di Vignali

Vignali incontrerà rappresentanti delle autorità locali, effettuerà una ulteriore visita consolare a Zennaro e incontrerà i suoi familiari e il suo legale presenti in Sudan. «La missione ha l’obiettivo di sensibilizzare le competenti autorità sudanesi sulla necessità di una rapida definizione della posizione del cittadino italiano – spiegano dalla Farnesina – e richiedere la loro collaborazione nel miglioramento delle condizioni di detenzione, nell’attesa di una auspicabilmente rapida conclusione della vicenda».