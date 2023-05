Castelfranco. Luca Zaia sulla parità di genere: «Oggi la meritocrazia non premia le donne e questo non va bene»

“La parità di genere deve essere assolutamente raggiunta. Oggi ancora non ce l’abbiamo perché a parità di professionalità la meritocrazia non premia le donne, ma molto spesso premia i maschietti e questo non va bene. Penso che dovremmo legiferare a livello nazionale affinché non ci si aggrappi alle pari opportunità, ma a qualcosa di più fattivo e concreto”, le parole di Luca Zaia all’incontro annuale di Anap Veneto. / Fb Confartigianato Imprese Veneto

La festa delle lavoratrici

“Il Primo maggio, si dice da sempre, è la festa dei lavoratori. Io vorrei che il Primo maggio fosse la festa soprattutto delle lavoratrici perché questo non lo si dice mai”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine di un evento pubblico. “Questo – ha aggiunto – è un Paese che coccola l’idea di essere civile, che mette le norme per le pari opportunità. Ma non è così. Le donne sul lavoro, a parità di professionalità, di bravura, sono ancora pagate meno degli uomini. Quindi è inutile celebrare il Primo maggio con le solite polemiche. Parliamo del ruolo della donna nel mercato del lavoro, diciamo che dev’essere garantita la parità di genere”. Il presidente veneto ha poi concluso: “Non si può pensare che una donna quando resta incinta deve solo occuparsi della famiglia. Facciamo in modo che si parli sempre più non della ‘festa dei lavoratori’, con tutto il rispetto per i maschi, ma della ‘festa delle lavoratrici'”.