Centri vaccinali nel mirino di no-vax e vandali

Due attacchi no- vax nel giro di un paio di giorni in provincia di Treviso, un blitz vandalico a Rovigo. Sale l’allerta in Veneto per le incursioni contro i centri di vaccinazione. Le indagini sono in corso.

Nel trevigiano

Per quanto riguarda la Marca Trevigiana, i fatti sono avvenuti ieri a Sarmede e venerdì a Oderzo. Ieri i no vax hanno manifestato a Sarmede proprio nel giorno dedicato alla somministrazione del vaccino in municipio, simbolo di uno dei Comuni con il minor numero di vaccinati anti-Covid, il 55% delle popolazione over 12 rispetto alla media provinciale dell’82%. Un gruppetto di persone, nella piazza di fronte alla sede municipale, ha espresso il proprio dissenso con gli slogan Basta paura! Il Covid si cura, non serve la puntura! Sì alle terapie domiciliari e Siamo nati liberi, cerchiamo di esserlo ancora.

No vax contro pro vax

«Siamo qui a manifestare per la libertà di scelta hanno spiegato Andrea Busiol e Francesco De Zan . Non ci siamo vaccinati perché abbiamo paura degli effetti avversi del vaccino. Questa è una dittatura perché ci obbligano a vaccinarci altrimenti moriamo di fame». Entrambi gli attivisti hanno deciso di non sottoporsi al tampone, dunque fino a gennaio non lavoreranno. Dentro il municipio, invece, 81 persone, la buona parte anziane, erano convinte della vaccinazione. «Sono qui per la terza dose ha spiegato una signora del paese e non ho avuto alcun dubbio nel farla». Ricorda Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl 2: «La terza dose protegge dall’entrata in ospedale e dall’andare in Terapia intensiva».

Oderzo devastata

L’attacco no-vax a Oderzo è andato in scena invece venerdì. In serata si è svolta una manifestazione contro i vaccini, in particolare ai minori, e a sostegno della dottoressa Cristina Bellin, primo medico di medicina generale ad esser stata sospesa dall’Usl 2 perché si è rifiutata, nonostante numerosi solleciti, di sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid. L’organizzazione della manifestazione sarebbe partita dal movimento no vax di Trieste. Circa un centinaio di persone, opitergine e non, si sono ritrovate in piazza Carducci, a lato del duomo cittadino e a poca distanza dal condominio dove la dottoressa Bellin ha lo studio. Era stato esposto uno striscione; i manifestanti hanno battuto i coperchi e pronunciato discorsi anche contro la vaccinazione di bambini e ragazzi. «Non molleremo» è uno degli slogan che è stato scandito più spesso.